RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3165316631673168>
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 19:29

Война в Украине продлится весь 2023 год, а в ЕС могут начаться веерные отключения света, — Financial Times выпустила свой прогноз

Главное:
▪️Война в Украине будет длиться весь год. Ни одна из сторон не согласятся заморозить конфликт. При этом Зеленский ожидает поставок оружия, а Путин "пытается перегруппироваться";
▪️До апреля Европе могут грозить веерные отключения электроэнергии, если погода будет холодной. Пополнить подземные хранилища газа весной будет сложно;
▪️Байден снова пойдет на выборы президента США, а Трампу предъявят обвинение;
▪️В 2023 Китай не нападёт на Тайвань, но возможно, это произойдёт позже.
https://www.ft.com/content/9784cc74-119 ... caf19f569e
имхо Байден на выборы не пойдет, разве что младший.
Прилет по Киеву
https://t.me/oko_original/33221
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15953
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:00

Натрапив випадково на отаку блогерку зі статтею:
https://vandensky.blog/tag/блэкрок/
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... Vc3H5ilj_U

Рашисти звичайно подають це, перекрутивши з перебільшенням.
Мені ж сдається, що нарешті...
Нарешті можновладці поступилися...
Тому коли будуть гарантії, то партнери замість "допомогати Україні захищати себе" перейдуть до "захищати (і) своє".
Тоді й піде зброя...

А Україні інвестиції не завадять.
Тим паче при такій постановці питання:
"«Мы с Эндрю договорились, что мы не заменим российскую инфраструктуру коммунистической эпохи, а скорее перейдем к новейшим технологиям», — сказал Зеленский. И добавить: «Мы воспользуемся тем фактом, что то, что разрушили русские, можно легко заменить новейшей и самой современной зеленой и цифровой инфраструктурой».

Це треба було зробити роки назад.
Тоді може (точніше скоріше за все) рашисти не ризикнули напасти.
Було б дорого й боляче, але на порядки дешевше і менш боляче, ніж війна зараз.

Блогерша схоже та ще ватниця, але мова про конкретно дану статтю з цитатами.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25821
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:23

натяки Данілова

всім привіт. Натяк Данілова про сирени у москві обговорювався? шось реальне чи тільки іпсо?
P.S. Бажаю українцям здоров"я в 2023-му, перемоги ну і щасливого року смерті всім рашистам))
Letusrock
 
Повідомлень: 232
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:сирени у москві
не потрібна нам бавовна у Москві, хай краще вийдуть покурити всі льотчики, матроси і танкісти.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 29.07.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:57

Хай Вищі Сили в новому році сприяють перемозі над Злом, миру Україні, відродженню і процвітанню. А всі винні у цій війні та її жахіттях понесуть справедливу кару.
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3230
З нами з: 10.10.10
Подякував: 132 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:17

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:сирени у москві
не потрібна нам бавовна у Москві, хай краще вийдуть покурити всі льотчики, матроси і танкісти.


Бавовна у москві - це приниження ворога, чергове доведення нездатності його армії/ППО захистити стратегічний об'єкт, а також знак, що відплата неодмінно настигне і безпечних місць для них не існує. Якщо кацапи вважають, що можна бескарно бомбити мирних у Києві, то чому їм не пояснити, що у відповідь може прилетіти по москві (на прикладі якихось військових об'єктів чи стіни/башні кремля, оскільки мирних ЗСУ принципово не чіпають)? Дуже показово було б збити зірку з кремля :roll: Це як поставити людину "на місце".

ПС. До речі у кацапстані буквально вчора відмінили святкові концерти та салюти :shock: :twisted: Мені відомо про ХМАО, але може і в інших регіонах теж. Це називається тримати ворога "в тонусі" :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3506
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:25

Шойгу поздравил личный состав и сообщил, что «победа неотвратима».

В русском языке «неотвратимым» бывает только наказание или возмездие. А победа - «неизбежной»
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15953
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2081 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 21:46

  vitaliian написав:
Шойгу поздравил личный состав и сообщил, что «победа неотвратима».

В русском языке «неотвратимым» бывает только наказание или возмездие. А победа - «неизбежной»

Ну как смогла)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11646
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 22:07

Ким написал что недоноски планируют под бой курантов дать залп из с300
Прохожий
 
Повідомлень: 12886
З нами з: 05.06.13
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 23:46

а що по Пітеру?
кажуть бавовна там...
greenozon
 
Повідомлень: 14523
З нами з: 01.06.14
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 3165316631673168>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110062
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4527
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3449)
01.01.2023 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.