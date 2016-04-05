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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3165316631673168
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 00:28

  greenozon написав:а що по Пітеру?
кажуть бавовна там...

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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 00:30

К сожалению, брехня
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 01:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!
Shaman
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