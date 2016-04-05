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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 січ, 2023 00:28
https://t.me/s/AFUStratCom/11287
greenozon написав:
а що по Пітеру?
кажуть бавовна там...
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yanyura
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Додано: Нед 01 січ, 2023 00:30
К сожалению, брехня
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beee
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Додано: Нед 01 січ, 2023 01:23
пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!
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Shaman
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Додано: Нед 01 січ, 2023 03:39
Shaman написав:
пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!
та ЗСУ))
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Мизантрóп
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