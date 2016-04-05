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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3165316631673168
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 00:28

  greenozon написав:а що по Пітеру?
кажуть бавовна там...

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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 00:30

К сожалению, брехня
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 01:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 03:39

  Shaman написав:пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!

та ЗСУ)) Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:14

  sashaqbl написав: натиснути на презерватива

Модератори, звертаю вашу увагу- неповага . Посеред війни, коли рибну ь наші люди- чиїсь дити!!! За такое - в бан!
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:28

⁉️ Що чекає на українців з 1 січня 2023?

▪️ Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
Через війну в держбюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та збільшення прожиткового мінімуму. Мінімальна заробітна плата в 2023 становитиме 6700 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2684 грн.

▫️ Що чекає пенсіонерів?
У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%. Вийти на пенсію за віком у 2023 році зможуть українці у віці 60 років зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років - зі стажем 15 років. Українцям зі стажем менше 15 років пенсії нараховувати не будуть - для них передбачена грошова допомога.

▪️ Що буде з бюджетниками?
У 2023 році Кабінет Міністрів прийняв рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектора на 27%. Це відбуватиметься шляхом зменшення зарплат та скорочення працівників бюджетної сфери.

▫️ Субсидія та соціальна допомога
З 1 січня 2023 року субсидіями та пільгами займатиметься Пенсійний фонд. Тому для того, щоб отримати субсидії, потрібно буде звернутися саме туди. Середній розмір субсидій у 2023 році становитиме 1700-1800 грн на місяць. Соціальні виплати в Україні у 2023 році будуть з деякими змінами. Автоматичне нарахування державної допомоги буде продовжено тільки для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Іншим доведеться подавати документи до відповідних органів.

▪️ Тарифи на електроенергію
До 31 березня 2023 року ціна електроенергії для населення становитиме 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год - якщо споживання буде більше 250 кВт-год на місяць. Але бізнес отримає оновлені тарифи на електроенергію. Це, швидше за все, призведе до зростання цін.

▫️ Тарифи на воду
НКРЕКП затвердила рішення про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у 2023 році. Підвищувати тарифи на воду будуть в два етапи. На першому етапі тариф орієнтовно в середньому зросте на 10% і діятиме з 1 січня по 30 червня 2023 року.

▪️ Що буде з доларом?
Думки експертів щодо курсу долара в новому році розходяться. Прогнозують, що курс долара на Новий рік в Україні і після буде більш-менш стабільним. Але протягом року можливе зростання валюти – на рівні 50 грн за долар.

▫️ Податок на землю
З 2023 року українці платитимуть мінімальне податкове зобов'язання за свої паї. Це нововведення торкнеться не всіх і суму податку будуть розраховувати індивідуально.

▪️ Лампочки-економки – замість старих ламп
З 1 січня почнуть обмінювати старі лампочки розжарювання на LED-лампи. Всього розраховують замінити близько 50 млн старих лампочок. Частину програми по заміні лампочок профінансує Євросоюз. Одна людина зможе обміняти п'ять старих лампочок на нові. Це можна буде зробити у відділеннях «Укрпошти», або ж можна буде залишити заявку на обмін на порталі «Дія», а потім вже забрати лампочки у відділенні пошти.

▫️ Гроші
З 1 січня 2023 року Нацбанк почне вилучати з обігу паперові банкноти 2003-2007 років – замість них надійдуть оновлені банкноти зразка 2018 року та обігові монети. Зникнуть паперові 5 і 10 грн – замість них будуть монети, а купюри 20 і 100 грн замінять новішими.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:31

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За оновленою інформацією — вже 32 цілі!

https://t.me/lachentyt/25027
https://t.me/irpingrisha/13645

А это праздничная москва
https://t.me/voynareal_ua/18410
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 січ, 2023 08:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 08:36

  Shaman написав:пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!

Зі 114-ою річницею!
На "політичних дискусіях" був привітав зі 110-річницею від дня народження Бандери, але через якийсь час пост був потертий. Як все змінюється.
Якби товариша Лада та інших добре б ознайомили хоча би з біографією Бандери та інших діячів українського визвольного руху, то може би і на них це вплинуло.
Батька Степана Андрійовича переслідували поляки, розстріляли НКВДисти.
Братів закатували польські наглядачі в німецьких концтаборах.
Діти всі передчасно померли (загинули?) при мутних обставинах.
Бандера ув'язнений поляками, німцями, убитий радянським агентом.
Але вже і поляки і німці інакше дивляться на світ як 100 років тому. Тільки північні дикуни стали ще більш озвірілі навіть у порівнянні знову ж таки з подіями понад 100 річної давнини, коли в часи 1-ої світової відбулась окупація Галичини росімперією.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:10

  Ой+ написав:
  Shaman написав:пам'ятай, москалик, що кожен бокал після 12-ої - на честь Степана Андрійовича!

Зі 114-ою річницею!
На "політичних дискусіях" був привітав зі 110-річницею від дня народження Бандери, але через якийсь час пост був потертий. Як все змінюється.
Якби товариша Лада та інших добре б ознайомили хоча би з біографією Бандери та інших діячів українського визвольного руху, то може би і на них це вплинуло.
Батька Степана Андрійовича переслідували поляки, розстріляли НКВДисти.
Братів закатували польські наглядачі в німецьких концтаборах.
Діти всі передчасно померли (загинули?) при мутних обставинах.
Бандера ув'язнений поляками, німцями, убитий радянським агентом.
Але вже і поляки і німці інакше дивляться на світ як 100 років тому. Тільки північні дикуни стали ще більш озвірілі навіть у порівнянні знову ж таки з подіями понад 100 річної давнини, коли в часи 1-ої світової відбулась окупація Галичини росімперією.


цікави факти про німецький конц.табір і Бандеру
ЛАДу: не дивитись
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