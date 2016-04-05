⁉️ Що чекає на українців з 1 січня 2023?



▪️ Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Через війну в держбюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та збільшення прожиткового мінімуму. Мінімальна заробітна плата в 2023 становитиме 6700 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2684 грн.



▫️ Що чекає пенсіонерів?

У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%. Вийти на пенсію за віком у 2023 році зможуть українці у віці 60 років зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років - зі стажем 15 років. Українцям зі стажем менше 15 років пенсії нараховувати не будуть - для них передбачена грошова допомога.



▪️ Що буде з бюджетниками?

У 2023 році Кабінет Міністрів прийняв рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектора на 27%. Це відбуватиметься шляхом зменшення зарплат та скорочення працівників бюджетної сфери.



▫️ Субсидія та соціальна допомога

З 1 січня 2023 року субсидіями та пільгами займатиметься Пенсійний фонд. Тому для того, щоб отримати субсидії, потрібно буде звернутися саме туди. Середній розмір субсидій у 2023 році становитиме 1700-1800 грн на місяць. Соціальні виплати в Україні у 2023 році будуть з деякими змінами. Автоматичне нарахування державної допомоги буде продовжено тільки для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Іншим доведеться подавати документи до відповідних органів.



▪️ Тарифи на електроенергію

До 31 березня 2023 року ціна електроенергії для населення становитиме 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год - якщо споживання буде більше 250 кВт-год на місяць. Але бізнес отримає оновлені тарифи на електроенергію. Це, швидше за все, призведе до зростання цін.



▫️ Тарифи на воду

НКРЕКП затвердила рішення про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у 2023 році. Підвищувати тарифи на воду будуть в два етапи. На першому етапі тариф орієнтовно в середньому зросте на 10% і діятиме з 1 січня по 30 червня 2023 року.



▪️ Що буде з доларом?

Думки експертів щодо курсу долара в новому році розходяться. Прогнозують, що курс долара на Новий рік в Україні і після буде більш-менш стабільним. Але протягом року можливе зростання валюти – на рівні 50 грн за долар.



▫️ Податок на землю

З 2023 року українці платитимуть мінімальне податкове зобов'язання за свої паї. Це нововведення торкнеться не всіх і суму податку будуть розраховувати індивідуально.



▪️ Лампочки-економки – замість старих ламп

З 1 січня почнуть обмінювати старі лампочки розжарювання на LED-лампи. Всього розраховують замінити близько 50 млн старих лампочок. Частину програми по заміні лампочок профінансує Євросоюз. Одна людина зможе обміняти п'ять старих лампочок на нові. Це можна буде зробити у відділеннях «Укрпошти», або ж можна буде залишити заявку на обмін на порталі «Дія», а потім вже забрати лампочки у відділенні пошти.



▫️ Гроші

З 1 січня 2023 року Нацбанк почне вилучати з обігу паперові банкноти 2003-2007 років – замість них надійдуть оновлені банкноти зразка 2018 року та обігові монети. Зникнуть паперові 5 і 10 грн – замість них будуть монети, а купюри 20 і 100 грн замінять новішими.



