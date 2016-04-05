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Додано: Нед 01 січ, 2023 09:57
"Зіпсувати свято українцям не вийшло": у новорічну ніч ППО знищила 45 "шахедів"
Додано: Нед 01 січ, 2023 09:59
Так(на першому фото) - ми просто переїзджали цей міст... великого міста))
До речі, я ще ніколи не був у Дніпрі(та і тепер лише проїздом був) - але воно мені сподобалось🤗 Досить просторе... велике... гарне(завдяки річці і мостам)
Ну і на другому фото - на горизонті... теж правильна відповідь))
Додано: Нед 01 січ, 2023 10:30
у нас в Запорожье была самая тихая новогодняя ночь, ни одного салюта...хотел с окна динамит бросить, но сдержался...
Додано: Нед 01 січ, 2023 10:37
жена спит...
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту роиси владимиру тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 5941 дохлыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС россии.
104186+33902+5941+1118+297=145444 - норм
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У нас на ПОХ вночі був перформанс. Люли з вікон та балконів співали та вигукували відомі кричалки. Жодних петард та порушень комендантської години
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:38
Додано: Нед 01 січ, 2023 12:00
дивуюсь, чому цю консерву досі не відправили в бан назавжди
багато лишилось безкарними ворогів які працювали і продовжують працювати безкарно
російська агентура
Додано: Нед 01 січ, 2023 12:04
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