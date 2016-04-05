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Додано: Нед 01 січ, 2023 10:30
у нас в Запорожье была самая тихая новогодняя ночь, ни одного салюта...хотел с окна динамит бросить, но сдержался...
Додано: Нед 01 січ, 2023 10:33
Додано: Нед 01 січ, 2023 10:37
жена спит...
Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту роиси владимиру тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери росгвардии с начала военных действий 5941 дохлыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС россии.
104186+33902+5941+1118+297=145444 - норм
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пока мы под реальными обстрелами, радуемся фейковой бавовне в московии, Украина качает кацапский газ. Сюр какой-то
Это умышленно делается, чтобы нариду хлеба и зрелищ подкинуть?
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У нас на ПОХ вночі був перформанс. Люли з вікон та балконів співали та вигукували відомі кричалки. Жодних петард та порушень комендантської години
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:38
Додано: Нед 01 січ, 2023 11:39
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