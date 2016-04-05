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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3168316931703171>
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:06

:evil: :evil: :evil:
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:25

  edvardd написав::evil: :evil: :evil:

Не попросили.
А навели свої аргументи проти (результати моделювання).
Залужний прийняв і змінив рішення.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:41

В Новосибирске салютами обстреляли многоэтажку
https://t.me/ngs_news/54159
Со временем русня убьет себя сама, им просто надо немного помочь...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Освободители, созидатели ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 16:55

⚡️Вероятность блэкаута в Украине в результате российских ракетных атак оценивается как низкая, — Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью наносить урон нашей энергосистеме", — заявил Кудрицкий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:30

❗️ Названы причины падения ракет в россии: у российской стратегической авиации все большие проблемы с износом бомбардировщиков, особенно двигателей к ним, производство многих деталей давно прекращено,-сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
По причине экономии ресурса двигателей ВКС РФ осуществляют пуски ближе к аэродромам, что приводит к падению неисправных ракет в населенных пунктах и рядом с ними.
"Это старые самолеты, которым постоянно продлевают ресурс, проводится модернизация, обновляются авионика, средства поражения, системы сброса. Но, по сути, это те же самолеты с теми же двигателями. Последние две ракетные атаки они делали залпы возле аэродромов, отсюда и сообщения о падении ракет в РФ — это потому, что они не подходят к привычным районам пуска, чтобы уменьшить износ самолетов", — сказал Буданов.
Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение, так как самолеты проходят тысячи километров и еще больше изнашиваются - их необходимо ставить на обслуживание.
По его словам, в настоящее время в России около 70 самолетов-бомбардировщиков: Ту-160 и Ту-95. Ту-22М у них около 70-80 единиц. Около 40% из них неисправны.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:45

Сообщается, что Иран в ближайшее время получит первую партию из 24 истребителей Су-35 российского производства.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:45

  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:Нагадайте, у кого Ізраїль "анексував захоплені землі"?
І хто такі "палестинці"?

Голанські висоти, Палестинці.
Не дарма кажуть, що друзі пізнаються в біді, особливо по відношенню до наших біженців.

* ставленню

Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни.
Тобто фейковий народ.

Щодо Голанських висот - я так розумію, вони є окупованими з точки зору Сирії. Так само як і Хатай в Туреччині, і взагалі вся Палестина та Ізраїль є колишніми територіями Сирії. Важко сказати, чи є Сирія взагалі незалежною державою з кордонами - наразі там пасуться перси, турки, росіяни та євреї...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:07

Рекомендую фильм . Беллетристика смотрится на одном дыхании


Может долярчику в свободную минуту зайдет
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:38

vitaliian

провожу параллели с нашим временем и видно, что изменения значительные...
представте на секунду, что к 5млн украинских беженцев Европа и США(Канада)
отнеслись бы как нескольким миллионам сирийцев в 2015/16
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD/a-18717756

жизнь в лагерях и прочие ништяки (уверен, что 80% вернулись бы домой)

хочу напомнить старую историю (может кто забыл или не знал) о пассажирском лайнере
Сен-Луис и его капитане Густаве Шрёдере.«
Сент-Луис» — судно, которое получило известность благодаря так называемому «Плаванию обречённых» — неудачной попытке еврейских эмигрантов избежать нацистского преследования.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_(%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80)

В 2018 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс официальные извинения еврейскому народу за то, что канадские власти отказались принять беженцев на «Сент-Луисе» в 1939 году
prodigy
 
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