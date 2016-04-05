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Додано: Нед 01 січ, 2023 12:25
Додано: Нед 01 січ, 2023 12:41
В Новосибирске салютами обстреляли многоэтажку
Со временем русня убьет себя сама, им просто надо немного помочь...
Додано: Нед 01 січ, 2023 16:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Освободители, созидатели ....
Додано: Нед 01 січ, 2023 16:55
⚡️Вероятность блэкаута в Украине в результате российских ракетных атак оценивается как низкая, — Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью наносить урон нашей энергосистеме", — заявил Кудрицкий.
Додано: Нед 01 січ, 2023 17:30
❗️ Названы причины падения ракет в россии: у российской стратегической авиации все большие проблемы с износом бомбардировщиков, особенно двигателей к ним, производство многих деталей давно прекращено,-сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
По причине экономии ресурса двигателей ВКС РФ осуществляют пуски ближе к аэродромам, что приводит к падению неисправных ракет в населенных пунктах и рядом с ними.
"Это старые самолеты, которым постоянно продлевают ресурс, проводится модернизация, обновляются авионика, средства поражения, системы сброса. Но, по сути, это те же самолеты с теми же двигателями. Последние две ракетные атаки они делали залпы возле аэродромов, отсюда и сообщения о падении ракет в РФ — это потому, что они не подходят к привычным районам пуска, чтобы уменьшить износ самолетов", — сказал Буданов.
Глава ГУР подчеркнул, что переброска стратегической авиации РФ на дальние аэродромы после взрывов на авиабазах имеет огромное значение, так как самолеты проходят тысячи километров и еще больше изнашиваются - их необходимо ставить на обслуживание.
По его словам, в настоящее время в России около 70 самолетов-бомбардировщиков: Ту-160 и Ту-95. Ту-22М у них около 70-80 единиц. Около 40% из них неисправны.
Додано: Нед 01 січ, 2023 17:45
Сообщается, что Иран в ближайшее время получит первую партию из 24 истребителей Су-35 российского производства.
Додано: Нед 01 січ, 2023 17:45
* ставленню
Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни.
Тобто фейковий народ.
Щодо Голанських висот - я так розумію, вони є окупованими з точки зору Сирії. Так само як і Хатай в Туреччині, і взагалі вся Палестина та Ізраїль є колишніми територіями Сирії. Важко сказати, чи є Сирія взагалі незалежною державою з кордонами - наразі там пасуться перси, турки, росіяни та євреї...
Додано: Нед 01 січ, 2023 18:07
Рекомендую фильм . Беллетристика смотрится на одном дыхании
Может долярчику в свободную минуту зайдет
Додано: Нед 01 січ, 2023 18:38
vitaliian
провожу параллели с нашим временем и видно, что изменения значительные...
представте на секунду, что к 5млн украинских беженцев Европа и США(Канада)
отнеслись бы как нескольким миллионам сирийцев в 2015/16
жизнь в лагерях и прочие ништяки (уверен, что 80% вернулись бы домой)
хочу напомнить старую историю (может кто забыл или не знал) о пассажирском лайнере
Сен-Луис и его капитане Густаве Шрёдере.«
Сент-Луис» — судно, которое получило известность благодаря так называемому «Плаванию обречённых» — неудачной попытке еврейских эмигрантов избежать нацистского преследования.
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