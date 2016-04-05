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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3168316931703171
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни.
Тобто фейковий народ.

Щодо Голанських висот - я так розумію, вони є окупованими з точки зору Сирії. Так само як і Хатай в Туреччині, і взагалі вся Палестина та Ізраїль є колишніми територіями Сирії. Важко сказати, чи є Сирія взагалі незалежною державою з кордонами - наразі там пасуться перси, турки, росіяни та євреї.

Дипломатичні відносини між Палестиною та Україною були встановлені в 2001 році, а Посольство Палестини в Україні було відкрито в місті Києві 2 листопада 2001 року завдяки зусиллям міністерств закордонних справ Палестини та України. В результаті був акредитований перший надзвичайний та повноважний посол Держави Палестина в Україні.

Посольство Палестини працює задля зміцнення та розвитку двосторонніх відносин між Палестиною та Україною на всіх рівнях, а також співпраці з усіх питань, що становлять спільний інтерес. Посольство надає допомогу палестинській громаді та студентам, які проживають у цій дружній країні.


Ви навіть не помічаєте, що повторюєте русняву пропаганду про Україну - немає такої мови, такого народу, такої держави, це все наше і ми його заберемо силою.
Я, на політичній гілці, неодноразово писав про гімняну сутність держави Ізраїль, яка яскраво проявилась під час цієї війни. Не дадуть вони нам ні зброї, ні допомоги нашим біженцям не євреям.
P.S. Голанські висоти окуповані і незаконно анексовані з точки зору ООН і держави Україна, як, наприклад, Крим чи Донбас.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От не знаю , фейк чи реально , але читав , що Зеленський намагався домовитися з Ізраїлем про ППО в обмін на зміну нашої позиції при голосуваннях в ООН при розгляді слизьких питань щодо Ізраїля .
Щось не видно результатів . Правда змінився лідер , плюс Іран - побачимо як далі буде ...
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:54

  Puente написав:От не знаю , фейк чи реально , але читав , що Зеленський намагався домовитися з Ізраїлем про ППО в обмін на зміну нашої позиції при голосуваннях в ООН при розгляді слизьких питань щодо Ізраїля .
Щось не видно результатів . Правда змінився лідер , плюс Іран - побачимо як далі буде ...

Соскін каже, що "ашкеназ ашкеназу отказал"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:50

  sergey_sryvkin написав: Щодо Голанських висот - я так розумію, вони є окупованими з точки зору Сирії. Так само як і Хатай в Туреччині, і взагалі вся Палестина та Ізраїль є колишніми територіями Сирії. Важко сказати, чи є Сирія взагалі незалежною державою з кордонами - наразі там пасуться перси, турки, росіяни та євреї...

Там майже всі кордони між країнами створені олівцем та лінійкою після османів та британського протекторату.
І якщо б дурні араби за підтримки дурного СРСР не поперли б у 67му на Ізраїль - той би і існував, як ООН йому прописав (і як Штати йому пальцем посварили в 56му).
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:54

  flyman написав:
  Puente написав:От не знаю , фейк чи реально , але читав , що Зеленський намагався домовитися з Ізраїлем про ППО в обмін на зміну нашої позиції при голосуваннях в ООН при розгляді слизьких питань щодо Ізраїля .
Щось не видно результатів . Правда змінився лідер , плюс Іран - побачимо як далі буде ...

Соскін каже, що "ашкеназ ашкеназу отказал"




Флай, ну їй бо, накуя цього маразматичного зрадой"ба дивитися та ще й регулярно? Невже не помітно, що в тій голові повний ахтунг? Пішов би краще "пообніматися" з якоюсь молодицею на свята, чим витрачати свій час на таке івно.
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