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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3169317031713172
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:46

  edvardd написав:в гостиницу в Киеве попала иранская ракета :cry:

Вот фото которое гуляет в сети
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:28

  vitaliian написав:зацЕните новогоднее настроение на русских е##льниках
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Як лайна об'їлися. А який там може бути настрій, якщо всі пристойні артисти виїхали з країни? Такий самий настрій у них в чатах - ніякого свята немає. Новорічні прильоти по Києву на фоні військових поразок на Півдні та Донбасі виглядають убого, пишатися нема чим. Крім того, після свята на рф оголошення військового стану та мобілізації. Довоювалися "асвабадітєлі". "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:41

  fler написав:Такий самий настрій у них в чатах - ніякого свята нем

Вот какие слова поддержки они пишут в чатах своим военным
И родная отвечала
Я желаю всей душой
Если смерти то мгновенной
Если раны - небольшой
Ну а если вдруг не ранят?
Ты хоть уши застуди
Но совсем без повреждений
Ты с войны не приходи
vitaliian
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