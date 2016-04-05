vitaliian написав:зацЕните новогоднее настроение на русских е##льниках
Як лайна об'їлися. А який там може бути настрій, якщо всі пристойні артисти виїхали з країни? Такий самий настрій у них в чатах - ніякого свята немає. Новорічні прильоти по Києву на фоні військових поразок на Півдні та Донбасі виглядають убого, пишатися нема чим. Крім того, після свята на рф оголошення військового стану та мобілізації. Довоювалися "асвабадітєлі". "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).