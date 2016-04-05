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Додано: Нед 01 січ, 2023 21:46
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:28
Як лайна об'їлися. А який там може бути настрій, якщо всі пристойні артисти виїхали з країни? Такий самий настрій у них в чатах - ніякого свята немає. Новорічні прильоти по Києву на фоні військових поразок на Півдні та Донбасі виглядають убого, пишатися нема чим. Крім того, після свята на рф оголошення військового стану та мобілізації. Довоювалися "асвабадітєлі". "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:41
Вот какие слова поддержки они пишут в чатах своим военным
звезды опускаются ниже, кто то опустился совсем... Пророческая в чем то песня. Команда ковбои Политеха (Киев). Сорян за праздничный оффтоп
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 січ, 2023 23:20, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:45
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:57
Жалко срезано тело генерала в орденах, на фото справа от Соловья, сидящее по его левую руку
Там ебало прям с плаката западногерманских карикатуристов про освобождение восточной Германии, ну где эта скуласто-бровастая морда в ушанке со звездой слазит с трупа изнасилованной немки.
Наверно мацковские кукрыниксы по этим критериям Шапире собутыльников на этот карнавальный НГ и подбирали
Додано: Нед 01 січ, 2023 23:05
Додано: Нед 01 січ, 2023 23:21
Такое резать не надо
Слева тоже генерал, тоже Херой
Оба блдь с мордами актёров-статистов(бригадные и водилы) с первого "Бумера".
Актёры постарели на 20 лет, в сериалах про "нашу савецкую родину" снимают в основном молодёжь и Безрукова с Дюжевым, вот и решили им дать на НГ так заработать?
Додано: Пон 02 січ, 2023 00:12
Я не повторюю пропаганду, я просто не бачу там нічого особливого. Хіба існує якась палестинська мова?.. Хіба існує якась палестинська держава?.. В ООН такої нема, Франція, Британія, США палестинських бамбасів не визнають, і, мабуть, недаремно. Хоча саме вони мали мандат від ООН на ті землі.
Навіщо це визнала Україна за часів Кучми? Мабуть, за вказівкою Мацкви...
Наскільки я розумію, "палестиною" сьогодні звуться території, раніше окуповані Йорданією та Єгиптом, пам'ятаю ще з совкових часів "на западнам бєрєгу рєкі Іордан та в сєкторі Газа"...
Наскільки гімняна сутність Ізраілю, судити не берусь, але іншої держави у євреїв нема, на відмінність від інших арабів. У існуванні єврейського народу, культури та єврейської мови я сумнівів не маю.
Голанські висоти може і окуповані з юридичної точки зору, але навряд чи тому є причиною "гімняна сутність Ізраїлю". Ізраїль там оточений гімном з усіх боків, кругом арабська версія русні. Мабуть, за умови припинення арабо-єврейського конфлікту, та вирішення сирійського питання, Ізраїль міг би й деокупувати Голан. Але я не спец по дикунах Аравії...
Додано: Пон 02 січ, 2023 00:13
барабашов вот тут про хероев
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