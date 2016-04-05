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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3169317031713172
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:46

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Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:28

  vitaliian написав:зацЕните новогоднее настроение на русских е##льниках
Зображення


Як лайна об'їлися. А який там може бути настрій, якщо всі пристойні артисти виїхали з країни? Такий самий настрій у них в чатах - ніякого свята немає. Новорічні прильоти по Києву на фоні військових поразок на Півдні та Донбасі виглядають убого, пишатися нема чим. Крім того, після свята на рф оголошення військового стану та мобілізації. Довоювалися "асвабадітєлі". "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:41

  fler написав:Такий самий настрій у них в чатах - ніякого свята нем

Вот какие слова поддержки они пишут в чатах своим военным
И родная отвечала
Я желаю всей душой
Если смерти то мгновенной
Если раны - небольшой
Ну а если вдруг не ранят?
Ты хоть уши застуди
Но совсем без повреждений
Ты с войны не приходи
  fler написав:який там може бути настрій, якщо всі пристойні артисти виїхали з країни

звезды опускаются ниже, кто то опустился совсем... Пророческая в чем то песня. Команда ковбои Политеха (Киев). Сорян за праздничный оффтоп
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 01 січ, 2023 23:20, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:45

  edvardd написав:в гостиницу в Киеве попала иранская ракета :cry:


якось з тиждень тому один з країни бородатих (м)удoзвонiв вимагав припинити їх звинувачувати в поставці зброї іншим таким же, ще й погрожував щось там при цьому, ішак.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:57

  vitaliian написав:зацЕните новогоднее настроение на русских е##льниках
Зображення

Жалко срезано тело генерала в орденах, на фото справа от Соловья, сидящее по его левую руку
Там ебало прям с плаката западногерманских карикатуристов про освобождение восточной Германии, ну где эта скуласто-бровастая морда в ушанке со звездой слазит с трупа изнасилованной немки.
Наверно мацковские кукрыниксы по этим критериям Шапире собутыльников на этот карнавальный НГ и подбирали
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 23:05

  барабашов написав:Жалко срезано тело генерала в орденах, на фото справа от Соловья, сидящее по его левую руку
пока что оно не срезано... открывается в Два клика. Не хотел эти рожи в полный размер вывешивать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 23:21

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Жалко срезано тело генерала в орденах, на фото справа от Соловья, сидящее по его левую руку
пока что оно не срезано... открывается в Два клика. Не хотел эти рожи в полный размер вывешивать.

Такое резать не надо
Слева тоже генерал, тоже Херой
Оба блдь с мордами актёров-статистов(бригадные и водилы) с первого "Бумера".
Актёры постарели на 20 лет, в сериалах про "нашу савецкую родину" снимают в основном молодёжь и Безрукова с Дюжевым, вот и решили им дать на НГ так заработать?
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:12

  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни.
Тобто фейковий народ.


Ви навіть не помічаєте, що повторюєте русняву пропаганду про Україну - немає такої мови, такого народу, такої держави, це все наше і ми його заберемо силою.

Я, на політичній гілці, неодноразово писав про гімняну сутність держави Ізраїль, яка яскраво проявилась під час цієї війни. Не дадуть вони нам ні зброї, ні допомоги нашим біженцям не євреям.

P.S. Голанські висоти окуповані і незаконно анексовані з точки зору ООН і держави Україна, як, наприклад, Крим чи Донбас.


Я не повторюю пропаганду, я просто не бачу там нічого особливого. Хіба існує якась палестинська мова?.. Хіба існує якась палестинська держава?.. В ООН такої нема, Франція, Британія, США палестинських бамбасів не визнають, і, мабуть, недаремно. Хоча саме вони мали мандат від ООН на ті землі.

Навіщо це визнала Україна за часів Кучми? Мабуть, за вказівкою Мацкви...

Наскільки я розумію, "палестиною" сьогодні звуться території, раніше окуповані Йорданією та Єгиптом, пам'ятаю ще з совкових часів "на западнам бєрєгу рєкі Іордан та в сєкторі Газа"...

Наскільки гімняна сутність Ізраілю, судити не берусь, але іншої держави у євреїв нема, на відмінність від інших арабів. У існуванні єврейського народу, культури та єврейської мови я сумнівів не маю.

Голанські висоти може і окуповані з юридичної точки зору, але навряд чи тому є причиною "гімняна сутність Ізраїлю". Ізраїль там оточений гімном з усіх боків, кругом арабська версія русні. Мабуть, за умови припинення арабо-єврейського конфлікту, та вирішення сирійського питання, Ізраїль міг би й деокупувати Голан. Але я не спец по дикунах Аравії...
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 00:13

барабашов вот тут про хероев
https://t.me/sotaproject/51904
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