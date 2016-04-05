vitaliian написав:зацЕните новогоднее настроение на русских е##льниках
Як лайна об'їлися. А який там може бути настрій, якщо всі пристойні артисти виїхали з країни? Такий самий настрій у них в чатах - ніякого свята немає. Новорічні прильоти по Києву на фоні військових поразок на Півдні та Донбасі виглядають убого, пишатися нема чим. Крім того, після свята на рф оголошення військового стану та мобілізації. Довоювалися "асвабадітєлі". "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).
vitaliian написав:зацЕните новогоднее настроение на русских е##льниках
Жалко срезано тело генерала в орденах, на фото справа от Соловья, сидящее по его левую руку Там ебало прям с плаката западногерманских карикатуристов про освобождение восточной Германии, ну где эта скуласто-бровастая морда в ушанке со звездой слазит с трупа изнасилованной немки. Наверно мацковские кукрыниксы по этим критериям Шапире собутыльников на этот карнавальный НГ и подбирали
барабашов написав:Жалко срезано тело генерала в орденах, на фото справа от Соловья, сидящее по его левую руку
пока что оно не срезано... открывается в Два клика. Не хотел эти рожи в полный размер вывешивать.
Такое резать не надо Слева тоже генерал, тоже Херой Оба блдь с мордами актёров-статистов(бригадные и водилы) с первого "Бумера". Актёры постарели на 20 лет, в сериалах про "нашу савецкую родину" снимают в основном молодёжь и Безрукова с Дюжевым, вот и решили им дать на НГ так заработать?
sergey_sryvkin написав:Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни. Тобто фейковий народ.
Ви навіть не помічаєте, що повторюєте русняву пропаганду про Україну - немає такої мови, такого народу, такої держави, це все наше і ми його заберемо силою.
Я, на політичній гілці, неодноразово писав про гімняну сутність держави Ізраїль, яка яскраво проявилась під час цієї війни. Не дадуть вони нам ні зброї, ні допомоги нашим біженцям не євреям.
P.S. Голанські висоти окуповані і незаконно анексовані з точки зору ООН і держави Україна, як, наприклад, Крим чи Донбас.
Я не повторюю пропаганду, я просто не бачу там нічого особливого. Хіба існує якась палестинська мова?.. Хіба існує якась палестинська держава?.. В ООН такої нема, Франція, Британія, США палестинських бамбасів не визнають, і, мабуть, недаремно. Хоча саме вони мали мандат від ООН на ті землі.
Навіщо це визнала Україна за часів Кучми? Мабуть, за вказівкою Мацкви...
Наскільки я розумію, "палестиною" сьогодні звуться території, раніше окуповані Йорданією та Єгиптом, пам'ятаю ще з совкових часів "на западнам бєрєгу рєкі Іордан та в сєкторі Газа"...
Наскільки гімняна сутність Ізраілю, судити не берусь, але іншої держави у євреїв нема, на відмінність від інших арабів. У існуванні єврейського народу, культури та єврейської мови я сумнівів не маю.
Голанські висоти може і окуповані з юридичної точки зору, але навряд чи тому є причиною "гімняна сутність Ізраїлю". Ізраїль там оточений гімном з усіх боків, кругом арабська версія русні. Мабуть, за умови припинення арабо-єврейського конфлікту, та вирішення сирійського питання, Ізраїль міг би й деокупувати Голан. Але я не спец по дикунах Аравії...
.Было решено готовить к Новому году ёлку. Из чего-чего только не выдумывали Чук и Гек мастерить игрушки! Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов.. Путин выглядел уставшим, потчевался исключительно приготовленным специально для него диетическим «пюре», а «праздничные» тосты и разговоры в основном касались войны.... Это была самая грустная и мрачная встреча Нового года для президента и гостей за все время пребывания Путина на вершине власти.
sergey_sryvkin написав:Наскільки гімняна сутність Ізраілю, судити не берусь, але іншої держави у євреїв нема, на відмінність від інших арабів. У існуванні єврейського народу, культури та єврейської мови я сумнівів не маю.
Голанські висоти може і окуповані з юридичної точки зору, але навряд чи тому є причиною "гімняна сутність Ізраїлю". Ізраїль там оточений гімном з усіх боків, кругом арабська версія русні. Мабуть, за умови припинення арабо-єврейського конфлікту, та вирішення сирійського питання, Ізраїль міг би й деокупувати Голан. Але я не спец по дикунах Аравії...
"Народу без земли треба дати землю без народа'. Проблема в тому, що на території Палестини вже жили люди, а політику "розширення життєвого простору" відчули, зокрема, і українці, за кілька років до того, як її відчули арабомовні палестинці. Араби самі почали війну проти новостворенного Ізраїлю і програли її, але це не знімає провини з Ізраїлю за свої дії. Сутність держави в її відношенні до чужого - до чужого майна, землі, культури, чужих життів. Нам теж треба бути обережними в цих питаннях, бо межу беззаконня переступити дуже легко...