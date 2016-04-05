RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3170317131723173
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:один мільйон це більшість? а може то всі хто проголосував - мусульмани.
то мусульмани будуть вирішувати коли буде вихідний день для християн?

Більшість з тих, кого це питання цікавило, ймовірно.
Дивно, тих, хто за старий календар, зовсім не турбує, що він неправильний, що він язичницький. Їх турбують тільки скрєпи...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Подібна проблема із колишньою Югославією, а тепер із Сербією/Косово.
Колективний захід створює преценденти.

Визнання незалежності Косово, без такого визнання Белграду, є найбільшою юридичною помилкою Заходу з чвсів створення ООН, імхо. Фюрер активно використовує цей прецидент у війні проти Україні, хоча ми не визнаємо Косово, і правильно робимо. Незалежність бувших республік Югославії визнав Белград, як незалежність України визнала Москва, тут проблем немає. Фюрер незаконно почав неспровоковану агресивну війну проти незалежної України, за що отримає п..юлей по повній. Хай не так швидко, як хусейн за Кувейт, але так само неминуче.
lapay
 
Повідомлень: 13331
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:28

  sergey_sryvkin написав:
  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:Нагадайте, у кого Ізраїль "анексував захоплені землі"?
І хто такі "палестинці"?

Голанські висоти, Палестинці.
Не дарма кажуть, що друзі пізнаються в біді, особливо по відношенню до наших біженців.

* ставленню

Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни.
Тобто фейковий народ.

Щодо Голанських висот - я так розумію, вони є окупованими з точки зору Сирії. Так само як і Хатай в Туреччині, і взагалі вся Палестина та Ізраїль є колишніми територіями Сирії. Важко сказати, чи є Сирія взагалі незалежною державою з кордонами - наразі там пасуться перси, турки, росіяни та євреї...


Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну.
Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі.
Британці вили "ми не хочемо аби ви геноцидили палестинців!"
Але гебреї вперлись рогом, і "маємо те що маємо..."
Bobua
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 24.08.10
Подякував: 97 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну.
Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі.

А шо, в Танзанії чи на Мадагаскарі людей не було?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну.
Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі.

Якби Вам запропонували землю десь в Бразилії, щоб не провокувати москалів - ви б погодилися?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:05

  fler написав: "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).

Орки-оптимісти збудилися від прогнозу погоди після сьомого. Земля промерзне. Очікують свого головного наступу-битви зимової кампанії вкупі зі сподіваннями руйнування української енергосистеми.
Інтуїція ж українців підказує, що зброя до зустрічі навали надійшла.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25823
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3170317131723173
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110210
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2381)
02.01.2023 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.