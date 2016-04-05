flyman написав:Подібна проблема із колишньою Югославією, а тепер із Сербією/Косово. Колективний захід створює преценденти.
Визнання незалежності Косово, без такого визнання Белграду, є найбільшою юридичною помилкою Заходу з чвсів створення ООН, імхо. Фюрер активно використовує цей прецидент у війні проти Україні, хоча ми не визнаємо Косово, і правильно робимо. Незалежність бувших республік Югославії визнав Белград, як незалежність України визнала Москва, тут проблем немає. Фюрер незаконно почав неспровоковану агресивну війну проти незалежної України, за що отримає п..юлей по повній. Хай не так швидко, як хусейн за Кувейт, але так само неминуче.
Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни. Тобто фейковий народ.
Щодо Голанських висот - я так розумію, вони є окупованими з точки зору Сирії. Так само як і Хатай в Туреччині, і взагалі вся Палестина та Ізраїль є колишніми територіями Сирії. Важко сказати, чи є Сирія взагалі незалежною державою з кордонами - наразі там пасуться перси, турки, росіяни та євреї...
Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну. Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі. Британці вили "ми не хочемо аби ви геноцидили палестинців!" Але гебреї вперлись рогом, і "маємо те що маємо..."
fler написав: "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).
Орки-оптимісти збудилися від прогнозу погоди після сьомого. Земля промерзне. Очікують свого головного наступу-битви зимової кампанії вкупі зі сподіваннями руйнування української енергосистеми. Інтуїція ж українців підказує, що зброя до зустрічі навали надійшла.