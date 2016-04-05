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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3171317231733174>
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:один мільйон це більшість? а може то всі хто проголосував - мусульмани.
то мусульмани будуть вирішувати коли буде вихідний день для християн?

Більшість з тих, кого це питання цікавило, ймовірно.
Дивно, тих, хто за старий календар, зовсім не турбує, що він неправильний, що він язичницький. Їх турбують тільки скрєпи...
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Подібна проблема із колишньою Югославією, а тепер із Сербією/Косово.
Колективний захід створює преценденти.

Визнання незалежності Косово, без такого визнання Белграду, є найбільшою юридичною помилкою Заходу з чвсів створення ООН, імхо. Фюрер активно використовує цей прецидент у війні проти Україні, хоча ми не визнаємо Косово, і правильно робимо. Незалежність бувших республік Югославії визнав Белград, як незалежність України визнала Москва, тут проблем немає. Фюрер незаконно почав неспровоковану агресивну війну проти незалежної України, за що отримає п..юлей по повній. Хай не так швидко, як хусейн за Кувейт, але так само неминуче.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:28

  sergey_sryvkin написав:
  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:Нагадайте, у кого Ізраїль "анексував захоплені землі"?
І хто такі "палестинці"?

Голанські висоти, Палестинці.
Не дарма кажуть, що друзі пізнаються в біді, особливо по відношенню до наших біженців.

* ставленню

Судячи з вашого посилання, палестинці - то є такі собі єврейські домбасяни.
Тобто фейковий народ.

Щодо Голанських висот - я так розумію, вони є окупованими з точки зору Сирії. Так само як і Хатай в Туреччині, і взагалі вся Палестина та Ізраїль є колишніми територіями Сирії. Важко сказати, чи є Сирія взагалі незалежною державою з кордонами - наразі там пасуться перси, турки, росіяни та євреї...


Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну.
Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі.
Британці вили "ми не хочемо аби ви геноцидили палестинців!"
Але гебреї вперлись рогом, і "маємо те що маємо..."
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну.
Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі.

А шо, в Танзанії чи на Мадагаскарі людей не було?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну.
Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі.

Якби Вам запропонували землю десь в Бразилії, щоб не провокувати москалів - ви б погодилися?
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:05

  fler написав: "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).

Орки-оптимісти збудилися від прогнозу погоди після сьомого. Земля промерзне. Очікують свого головного наступу-битви зимової кампанії вкупі зі сподіваннями руйнування української енергосистеми.
Інтуїція ж українців підказує, що зброя до зустрічі навали надійшла.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:21

  detroytred написав:
  fler написав: "Райдужні" військові перспективи (отримання звіздюлєй) посилюються економічними (тривале зубожіння) та політичними (розпад педерації, перетворення на колонію).

Орки-оптимісти збудилися від прогнозу погоди після сьомого. Земля промерзне. Очікують свого головного наступу-битви зимової кампанії вкупі зі сподіваннями руйнування української енергосистеми.
Інтуїція ж українців підказує, що зброя до зустрічі навали надійшла.

напівшишки/піввареника
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:26

Одна з трьох думок

Аліна Фролова – заступник директора Центру оборонних стратегій, заступник міністра оборони України (2015-2016 рр)

«Найгірший сценарій – це якщо ми не закінчимо війну наступного року… Війна на виснаження є найбільш невигідною для нас… Але на сьогодні як найбільш реалістичний виглядає якраз сценарій повного звільнення наших територій»
«Я оптиміст, і я щиро вірю в те, що в досить близькій перспективі вся територія України може бути звільнена, і шанси на це дуже-дуже високі».
«Ключовий злам, як на мене, вже відбувся. Тому що Росія почала дуже сильно втрачати ресурси... Це означає, що якщо не давати їй продиху, у неї не буде шансів якимось чином компенсувати їх, зібратись і відіграти ситуацію. Тому я вважаю, що вони вже програли. І битву за Донбас теж».
«Фізичне витіснення їх з нашої території не означатиме припинення обстрілів, особливо прикордоння... І далі змусити Росію підписати угоду, визнати свою провину, визнати виплату репарацій – це може забрати роки».
https://www.radiosvoboda.org/a/prohnoz- ... 01248.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:37

  sashaqbl написав:
  mephala написав:один мільйон це більшість? а може то всі хто проголосував - мусульмани.
то мусульмани будуть вирішувати коли буде вихідний день для християн?

Більшість з тих, кого це питання цікавило, ймовірно.
Дивно, тих, хто за старий календар, зовсім не турбує, що він неправильний, що він язичницький. Їх турбують тільки скрєпи...


ви щось по суті можете щось сказати чи аби щось бовкнути аби не мовчки?
от яким чином якесь незрозуміле голосування в дії може вказувати на загальні настрої в суспільстві та зокрема серед християн?
хто такі ті 1,5 мільйона які проголосували? з якою ціллю їх це питання цікавило бо вони можуть виявитися зовсім не християнами?
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:57

Зображення
новый год шагает по планете
По телевизору.

Обстрел Макеевки:
возможно, здание ПТУ, предположительно, в здании были люди, количество жертв уточняется, МО событие не комментировало.

Когда надо заявиться «первонахом», но ссыкатно.

В принципе, эта новость по РФийскому ТВ практически прямо говорит, что количество жертв беспрецедентно. В противном случае, о нём даже не обмолвились бы.

Дискуссия о размещении солдат уводит в заведомо ложном направлении. Пока наступать и валить вражеское руководство запрещено Стамбулами, нет авиации и высокоточных АСП для автономного поиска и уничтожения HIMARS, катастрофы подобные этой будут случаться и далее. Всю армию не децентрализуешь. Такое происходило всю лето и осень. Кадровую армию выбили. В Новой Каховке так погибло до 700 кадровых ВС РФ летом.

Тут рассредоточивай или нет, стратегически это не изменит ничего. Ну будете отдавать пешки вместо коней. Всё равно мат приближается, и отдавать придётся всё.

ПВО никогда не решит ситуацию, в обороне ещё никто не выигрывал. Наступать без авиации и без изделий, о необходимости производства которых я говорю буквально с 25-26 февраля, невозможно. Да у сухопутной компоненты ВС РФ связи не то, что с авиацией, а между собой нет.

Диспозиция составлена под проигрыш.

HIMARS выбивают войска и логистику -> хохол zаходит в очередной город -> линия фронта отодвигается -> новые города оказываются в досягаемости GMRLS -> ситуация повторяется.

Плюс украинские высокоточная артиллерия и манёвренные рейды с обходами, чем ВС РФ тоже не владеет. Получается перманентное отступление и перманентные превосходящие потери.

В феврале и даже марте не было ни HIMARS у хохла, ни отступлений. 29 марта «в связи с подготовкой договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности» случилось «решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении».
каналы вражеские. Истеричкам не читать.
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