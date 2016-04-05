По суті: ті, хто голосували - активні громадяни.
По суті - в нас в країні вихідний 25 грудня і 7 січня. Ймовірно, двох вихідних забагато, і право вирішувати, який вихідний обирати, мають всі громадяни, а не тільки скрєпні.
Результат цього опитування, йморівно, не до кінця репрезентативний. Ймовірно, серед активних вірян певної конфесії матимемо абсолютно протилежну точку точку зору.
Але разом з тим, результат цього опитування абсолютно не вказує жодній конфесії, коли має служитися різдвяна Літургія. Тому я не розумію вашого обурення.