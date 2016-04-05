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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31723173317431753176>
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:30

  lapay написав:"Народу без земли треба дати землю без народа'. Проблема в тому, що на території Палестини вже жили люди

Ніхто не заважав їм жити. Навпаки, ще ціла купа арабських "таджиків" понаїхала до Ізраїлю під єврейські гроші. Та мабуть і зараз не заважають, але ж комусь потрібна Палестинська Народна Республіка на території Ізраїлю, та ще й така, ща буде туди ракетами пулять. Тому на місці євреїв я б теж їх п**див.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:ви щось по суті можете щось сказати чи аби щось бовкнути аби не мовчки?

По суті: ті, хто голосували - активні громадяни.
По суті - в нас в країні вихідний 25 грудня і 7 січня. Ймовірно, двох вихідних забагато, і право вирішувати, який вихідний обирати, мають всі громадяни, а не тільки скрєпні.
Результат цього опитування, йморівно, не до кінця репрезентативний. Ймовірно, серед активних вірян певної конфесії матимемо абсолютно протилежну точку точку зору.
Але разом з тим, результат цього опитування абсолютно не вказує жодній конфесії, коли має служитися різдвяна Літургія. Тому я не розумію вашого обурення.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:23

  sashaqbl написав:По суті: ті, хто голосували - активні громадяни.
... який вихідний обирати, мають всі громадяни


так нащо було це опитування проводити та ще й по медіа трубити якщо перше не дорівнює другому?
а обидва - явним чином ніяк не пов’язані з релігійним святом католиків тому що громадяни можуть буди різних віросповідань або взагалі атеїсти.

ЗІ
якщо ви не розумієте що це опитування методологічно було не віриним то і не зрозумієте мого обурення.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:якщо ви не розумієте що це опитування методологічно було не віриним то і не зрозумієте мого обурення.

Я прекрасно розумію, що опитування було методологічно невірним.
Але яке опитування буде в даній ситуації методологічно вірним? Серед всіх громадян? Тоді віруючі обуряться, що пхаються в їхні справи. Серед віруючих? Це теж невірно, бо вихідний стосується всіх. Серед працюючих? Знову невірно.
Та й зрештою рівень довіри до соцопитувань в нашій країні не надто високий.
Тому опитування було проведене серед активних громадян з прогнозованим рехультатом(в ЗМІ про нього писали неодноразово до речі).
Таким чином зіграли в демократію, отримали громадянську підтримку для майбутніх дій кабміну(а вихідні - це питання виключно їх компетенції). Заодно можливість дати пенделя консервативному керівництву церков.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:58

sashaqbl В багатьох церквах опитування провели, результати врахували: деякі вже перейшли на 25.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В багатьох церквах опитування провели, результати врахували: деякі вже перейшли на 25.

Система трошки не так працює.
Християнський календар починається з вересня. Відповідно серйозних змін раніше вересня в жодній з конфесій не варто очікувати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:19

  sashaqbl написав:Таким чином зіграли в демократію, отримали громадянську підтримку для майбутніх дій кабміну(а вихідні - це питання виключно їх компетенції). Заодно можливість дати пенделя консервативному керівництву церков.


цікава трактовка демократії. коли проголосувало 1,5млн з 42млн.
то давайте як я з кумом визначу в найближче застілля тоді і будемо вихідний мати.
заодно і дамо пенделя церковникам.

ЗІ
обидва не віруючі якщо вас часом зацікавить :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:23

  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:В багатьох церквах опитування провели, результати врахували: деякі вже перейшли на 25.

Система трошки не так працює.
Християнський календар починається з вересня. Відповідно серйозних змін раніше вересня в жодній з конфесій не варто очікувати.


ПЦУ не планирует переходить на новый календарь пока не завершится переход большинства общин из УПЦ. Сейчас переход из УПЦ в ПЦУ- это вопрос смены административного подчинения. А вот если сменить в ПЦУ календарь, то это для скрепных будет как выглядеть переход в новую веру. Переход общин сейчас важнее.

Опрос - понять смену настроений граждан к московским скрепам в связи с войной.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:25

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:27

  Камикадзе написав:
  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:В багатьох церквах опитування провели, результати врахували: деякі вже перейшли на 25.

Система трошки не так працює.
Християнський календар починається з вересня. Відповідно серйозних змін раніше вересня в жодній з конфесій не варто очікувати.


ПЦУ не планирует переходить на новый календарь пока не завершится переход большинства общин из УПЦ. Сейчас переход из УПЦ в ПЦУ- это вопрос смены административного подчинения. А вот если сменить в ПЦУ календарь, то это для скрепных будет как выглядеть переход в новую веру. Переход общин сейчас важнее.

Опрос - понять смену настроений граждан к московским скрепам в связи с войной.

ага, щоб ніхто не догадався
flyman
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