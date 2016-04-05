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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3173317431753176>
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:31

Кремль хочет чтобы оставили коридор в Крым

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:33

Нічні шахеди бють таки Насамсами. Сам бачив. Мабуть це недешево. Але якби німці дали нам ще сотню Гепардів (саме вони якнайкраще заточені збивати мопеди) , то не потрібно було б витрачати ракети.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:40

  Камикадзе написав:ПЦУ не планирует переходить на новый календарь пока не завершится переход большинства общин из УПЦ. Сейчас переход из УПЦ в ПЦУ- это вопрос смены административного подчинения. А вот если сменить в ПЦУ календарь, то это для скрепных будет как выглядеть переход в новую веру. Переход общин сейчас важнее.

Опрос - понять смену настроений граждан к московским скрепам в связи с войной.


если это правда, то тактически это верное решение,

стратегически пора вообще завязывать с религией как таковой,
не на то человечество тратит время и усилия,

чудово рішення -Лавра знов стає музеєм :mrgreen:


не надо лететь и колонизировать марс,
для начала в Украине будет достаточно : убрать следы войны, разминировать всю территорию и восстановить города и села и

наконец начать строить заводы по утилизации(переработки) мусора (2% территории страны покрыты мусорными свалками), в Карпатах мусор под каждым деревом, на трассе Киев -Одесса, Умань-Житомир пакеты с мусором на глубину до 600м от трассы по обе стороны (где начинаются леса и лесопосадки)
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 02 січ, 2023 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:45

подивився по звітам ГШ:

за період 24лютого-1вересня кількість збитих БПЛА майже така сама як 1вересня-1 січня
десь приблизно по 900
тобто 900 за перші півроку і 900 за 4 останні місяці

мабуть, грошей на ракети (і самих ракет) не вистачає,
тільки на мопеди і інші бпла
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:німці дали нам ще сотню Гепардів (саме вони якнайкраще заточені збивати мопеди) , то не потрібно було б витрачати ракети.

А в німців точно є ще сотня Гепардів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мабудь, грошей на ракети (і самих ракет) не вистачає,
тільки на мопеди і інші бпла

Ефективність мопедів (з огляду на їх дешевизну) достатньо висока , як для нашої малонасиченої засобами про країни.
Або... Якщо б у нас було достатньо хоча б Шилок /Тунгусок ( а краще Гепардів), то Шахіди давно були б з ефективністю "0%".
А так, при копійчаній ціні мопеда навіть 1 з 50 незбитий Шахід - це для орків краще, ніж 2 незбиті ракети Калібр з 10.

Доречі, я не впевнений, що застосування умовних Мопедів нами було б ефективним з огляду на все-таки кращу насиченість засобами ППО у орків. А також х огляду на наявність великої (ще поки що так) кількості ударних вертольотів у них. Які теж можуть ефективно бити умовні Шахіди.

  sashaqbl написав:А в німців точно є ще сотня Гепардів?

Було колись кілька сотень.

З.І. Істеричка, ти чому скаржишся? Світло мав в цоколі, чи ні?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Нічні шахеди бють таки Насамсами. Сам бачив. Мабуть це недешево.

В будь-якому разі під НАСАМСи є достатня к-сть ракет у світі. На відміну від тих же ж ІРІСів
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:03

  Hotab написав:Нічні шахеди бють таки Насамсами. Сам бачив. Мабуть це недешево. Але якби німці дали нам ще сотню Гепардів (саме вони якнайкраще заточені збивати мопеди) , то не потрібно було б витрачати ракети.


читав що один насамс 400К баксів а один мопед 20К баксів.
питання що швидше закінчиться - у западних парнтерів насамси чи у ірану мопеди...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:читав що один насамс 400К баксів а один мопед 20К баксів.
питання що швидше закінчиться - у западних парнтерів насамси чи у ірану мопеди...

Залежно від модифікації від 300 до 700К.
Але й тут є ньюанс. Ракети АІМ-120 виготовляли 20 років, і їх на складах десятки тисяч. А мопеди Іран робить зараз. Опираючись на західні комплектуючі. Хоча звісно, схеми контрабанди в них відлагоджені за 40 років, та, думаю, їх потрохи будуть перекривати, враховуючи, що маючи мікросхеми зі збитих мопедів можна буде відслідкувати їх шлях, принаймні частково.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:10

  mephala написав:
  Hotab написав:Нічні шахеди бють таки Насамсами. Сам бачив. Мабуть це недешево. Але якби німці дали нам ще сотню Гепардів (саме вони якнайкраще заточені збивати мопеди) , то не потрібно було б витрачати ракети.


читав що один насамс 400К баксів а один мопед 20К баксів.
питання що швидше закінчиться - у западних парнтерів насамси чи у ірану мопеди...

Може нам дешевенькі й по собівартості?

Бо дійсно ціна ого-го:
*Водночас вартість самих ракет AMRAAM-ER, AIM-120, AIM-9X, які використовує NASAMS - "кусається". Для розуміння експортна вартість AIM-120C-8 для Нідерландів у 2020 році становила 39 млн доларів за 16 ракет, по 2,4 млн за одинцю. Для армії США вони коштують трохи дешевше - десь по 1 млн доларів за ракету AIM-120D. Вартість AIM-9X для внутрішнього споживача оціненана рівні 0,4 млн доларів за одиницю. Вартість AMRAAM-ER з високою точністю оцінити неможливо, але, скоріш за все, вона більша за AIM-120.*
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -9825.html

Хоча б по 120.
Уп-с))
Помилка. Найдешевші, як Ви й сказали, 400.
З іншого боку партнерам їх не маринувати ж навіки, то можна дозволити рокіш. Тим паче, що шкода від шахедів велика.
detroytred
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