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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:31
Кремль хочет чтобы оставили коридор в Крым
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:33
Нічні шахеди бють таки Насамсами. Сам бачив. Мабуть це недешево. Але якби німці дали нам ще сотню Гепардів (саме вони якнайкраще заточені збивати мопеди) , то не потрібно було б витрачати ракети.
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:40
если это правда, то тактически это верное решение,
стратегически пора вообще завязывать с религией как таковой,
не на то человечество тратит время и усилия,
чудово рішення -Лавра знов стає музеєм
не надо лететь и колонизировать марс,
для начала в Украине будет достаточно : убрать следы войны, разминировать всю территорию и восстановить города и села и
наконец начать строить заводы по утилизации(переработки) мусора (2% территории страны покрыты мусорными свалками), в Карпатах мусор под каждым деревом, на трассе Киев -Одесса, Умань-Житомир пакеты с мусором на глубину до 600м от трассы по обе стороны (где начинаются леса и лесопосадки)
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 02 січ, 2023 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:45
подивився по звітам ГШ:
за період 24лютого-1вересня кількість збитих БПЛА майже така сама як 1вересня-1 січня
десь приблизно по 900
тобто 900 за перші півроку і 900 за 4 останні місяці
мабуть, грошей на ракети (і самих ракет) не вистачає,
тільки на мопеди і інші бпла
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ефективність мопедів (з огляду на їх дешевизну) достатньо висока , як для нашої малонасиченої засобами про країни.
Або... Якщо б у нас було достатньо хоча б Шилок /Тунгусок ( а краще Гепардів), то Шахіди давно були б з ефективністю "0%".
А так, при копійчаній ціні мопеда навіть 1 з 50 незбитий Шахід - це для орків краще, ніж 2 незбиті ракети Калібр з 10.
Доречі, я не впевнений, що застосування умовних Мопедів нами було б ефективним з огляду на все-таки кращу насиченість засобами ППО у орків. А також х огляду на наявність великої (ще поки що так) кількості ударних вертольотів у них. Які теж можуть ефективно бити умовні Шахіди.
Було колись кілька сотень.
З.І. Істеричка, ти чому скаржишся? Світло мав в цоколі, чи ні?
Додано: Пон 02 січ, 2023 15:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 січ, 2023 15:03
читав що один насамс 400К баксів а один мопед 20К баксів.
питання що швидше закінчиться - у западних парнтерів насамси чи у ірану мопеди...
Додано: Пон 02 січ, 2023 15:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Залежно від модифікації від 300 до 700К.
Але й тут є ньюанс. Ракети АІМ-120 виготовляли 20 років, і їх на складах десятки тисяч. А мопеди Іран робить зараз. Опираючись на західні комплектуючі. Хоча звісно, схеми контрабанди в них відлагоджені за 40 років, та, думаю, їх потрохи будуть перекривати, враховуючи, що маючи мікросхеми зі збитих мопедів можна буде відслідкувати їх шлях, принаймні частково.
Додано: Пон 02 січ, 2023 15:10
Може нам дешевенькі й по собівартості?
Бо дійсно ціна ого-го:
*Водночас вартість самих ракет AMRAAM-ER, AIM-120, AIM-9X, які використовує NASAMS - "кусається". Для розуміння експортна вартість AIM-120C-8 для Нідерландів у 2020 році становила 39 млн доларів за 16 ракет, по 2,4 млн за одинцю. Для армії США вони коштують трохи дешевше - десь по 1 млн доларів за ракету AIM-120D. Вартість AIM-9X для внутрішнього споживача оціненана рівні 0,4 млн доларів за одиницю. Вартість AMRAAM-ER з високою точністю оцінити неможливо, але, скоріш за все, вона більша за AIM-120.*
Хоча б по 120.
Уп-с))
Помилка. Найдешевші, як Ви й сказали, 400.
З іншого боку партнерам їх не маринувати ж навіки, то можна дозволити рокіш. Тим паче, що шкода від шахедів велика.
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