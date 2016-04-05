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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив підсумки трагічного та героїчного 2022 року.
"Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усіх окупованих Росією територій", - написав він у соціальній мережі Facebook.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що звільнення правобережної частини Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тис. кв.км.
"На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 тис. 786 км, у т.ч. активна лінія фронту з агресором складає 1 тис. 500 км", - зазначив він.
Окремо Залужний зазначив, що підготовка складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн.
"Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено впродовж 2022 року понад 20 тис. військовослужбовців", - додав Залужний.
Крім того, з районів ведення бойових дій було евакуйовано понад 600 тис. цивільних громадян.
Як повідомив Залужний, понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США і Ізраїлю.
Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич також відреагував на публікації українського боксера В.Ломаченка.
На своїй сторінці в Твіттері Кротевич порівняв зіркового боксера з політиком Віктором Медведчуком. "Вася Ломаченко - майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багатьох наших хлопців з полону. Just think about it", - написав Кротевич.
Hotab написав:Нічні шахеди бють таки Насамсами. Сам бачив. Мабуть це недешево. Але якби німці дали нам ще сотню Гепардів (саме вони якнайкраще заточені збивати мопеди) , то не потрібно було б витрачати ракети.
читав що один насамс 400К баксів а один мопед 20К баксів. питання що швидше закінчиться - у западних парнтерів насамси чи у ірану мопеди...
ВВП Ірану=231 млрд доларів/20к = 11,55 млн мопедів ВВП США=23000млрд доларів/400к = 57,5 млн насамсів
То в кого швидше закінчаться? Тим більше що є ще Британія,Німеччина,Франція,Канада.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 02 січ, 2023 17:20, всього редагувалось 1 раз.