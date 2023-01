Додано: Пон 02 січ, 2023 17:10

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич також відреагував на публікації українського боксера В.Ломаченка.



На своїй сторінці в Твіттері Кротевич порівняв зіркового боксера з політиком Віктором Медведчуком.



"Вася Ломаченко - майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багатьох наших хлопців з полону. Just think about it", - написав Кротевич.