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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3172317331743175>
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:06

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив підсумки трагічного та героїчного 2022 року.

"Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усіх окупованих Росією територій", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що звільнення правобережної частини Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тис. кв.км.


"На сьогодні Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3 тис. 786 км, у т.ч. активна лінія фронту з агресором складає 1 тис. 500 км", - зазначив він.

Окремо Залужний зазначив, що підготовка складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться на території 17 європейських країн.

"Загалом завдяки державам-партнерам підготовлено впродовж 2022 року понад 20 тис. військовослужбовців", - додав Залужний.

Крім того, з районів ведення бойових дій було евакуйовано понад 600 тис. цивільних громадян.

Як повідомив Залужний, понад тисячу важкопоранених військовослужбовців було направлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, ФРН, Італії, Румунії, США і Ізраїлю.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:10

У русских появилась мечта

https://t.me/KremlCirk/3598
Саму мечту я не услышал, полагаю она - умереть за пуйло. Что вполне логично для раба.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:10

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич також відреагував на публікації українського боксера В.Ломаченка.

На своїй сторінці в Твіттері Кротевич порівняв зіркового боксера з політиком Віктором Медведчуком.

"Вася Ломаченко - майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багатьох наших хлопців з полону. Just think about it", - написав Кротевич.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:10

  pesikot написав:До речі

Пане холява написав вчора ввечері

Колега freeze не писав. Може я чого пропустив


Гадаю, шановний freeze не буде проти, що я його прицитую.
Спасибо, всё нормально. Все прилеты мимо. На нашем участке наши артиллеристы более задиристые, от нас туда летит чаще и точнее.


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:12

Пригожин поздравил вагнеровцев с НГ, "их контракт закончен...поедут домой"

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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:15

  mephala написав:
  Hotab написав:Нічні шахеди бють таки Насамсами. Сам бачив. Мабуть це недешево. Але якби німці дали нам ще сотню Гепардів (саме вони якнайкраще заточені збивати мопеди) , то не потрібно було б витрачати ракети.

читав що один насамс 400К баксів а один мопед 20К баксів.
питання що швидше закінчиться - у западних парнтерів насамси чи у ірану мопеди...

ВВП Ірану=231 млрд доларів/20к = 11,55 млн мопедів
ВВП США=23000млрд доларів/400к = 57,5 млн насамсів

То в кого швидше закінчаться?
Тим більше що є ще Британія,Німеччина,Франція,Канада.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 02 січ, 2023 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:20

  Ірина_ написав:
  pesikot написав:До речі

Пане холява написав вчора ввечері

Колега freeze не писав. Може я чого пропустив


Гадаю, шановний freeze не буде проти, що я його прицитую.
Спасибо, всё нормально. Все прилеты мимо. На нашем участке наши артиллеристы более задиристые, от нас туда летит чаще и точнее.


Повідомлення сьогодні, буквально нещодавно.

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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Путин неадекват, никто не понимает целей СВО!" Российского ведущего Осташко прорвало в эфире

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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:15

Старый волк решил спеть

https://t.me/bulbe_de_trones/4255
Зображення
Я бы окуел если бы Залужный во время войны пел караоке в ресторане.

Зображення
Эмоции да а мозги нет. Мозги говорят что даже 600 человек это докуища. Это очень много. Как минимум отставка главы генштаба.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 18:45, всього редагувалось 5 разів.
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