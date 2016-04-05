Выпивший, веселый и жизнерадостный. Прям как Рогозин
|
|
|
Додано: Пон 02 січ, 2023 18:27
Додано: Пон 02 січ, 2023 18:34
впечатление что он не понимает кто он и что происходит.
OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.
Не люблю я длинные видосы. Пустая трата времени. Но сначала видео есть интересные аналогии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 18:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 02 січ, 2023 18:39
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|