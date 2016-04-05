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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3172317331743175
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:27

  vitaliian написав:https://t.me/bulbe_de_trones/4255
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Выпивший, веселый и жизнерадостный. Прям как Рогозин
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:34

  Investor_K написав:Выпивший, веселый и жизнерадостный. Прям как Рогозин
впечатление что он не понимает кто он и что происходит.
OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.

Не люблю я длинные видосы. Пустая трата времени. Но сначала видео есть интересные аналогии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 18:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:39

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Выпивший, веселый и жизнерадостный. Прям как Рогозин
впечатление что он не понимает кто он и что происходит.
OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.

Опилки.
Investor_K
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