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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3173317431753176>
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:34

  Investor_K написав:Выпивший, веселый и жизнерадостный. Прям как Рогозин
впечатление что он не понимает кто он и что происходит.
OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.

Не люблю я длинные видосы. Пустая трата времени. Но сначала видео есть интересные аналогии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 18:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:39

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Выпивший, веселый и жизнерадостный. Прям как Рогозин
впечатление что он не понимает кто он и что происходит.
OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.

Опилки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:51

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Выпивший, веселый и жизнерадостный. Прям как Рогозин
впечатление что он не понимает кто он и что происходит.
OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.

Опилки.

Он раб которому разрешили погулять в ресторане, поэтому у радости и счастья нет предела. Как будто ребенку игрушку подарили. Очень похожая реакция.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:51

  Bobua написав:Після другої світової гебреї шукали собі землю, аби створювати країну.
Їм пропонували десь в Танзанії чи на Мадагаскарі.
Британці вили "ми не хочемо аби ви геноцидили палестинців!"
Але гебреї вперлись рогом, і "маємо те що маємо..."

Вас почитати, так це євреї всіма крутили, як хотіли :)
Це саме Британія отримала мандат на Палестину від Ліги націй. Із умовою, що вони там організують проживання євреїв. Навряд чи британців цікавила доля диких арабів, яких ви зараз гордо іменуєте народом домбасса "палестинцями". Але і євреїв вони не надто підтримували - встановлювали квоти та різали їх нещадно.
"Але гебреї вперлись рогом" - це ж треба, які паскудники. От вас би викинули з України, і запропонували Конго чи Нову Землю - ви б, мабуть, не впирались :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Це саме Британія отримала мандат на Палестину від Ліги націй. Із умовою, що вони там організують проживання євреїв. Навряд чи британців цікавила доля диких арабів, яких ви зараз гордо іменуєте народом домбасса "палестинцями". Але і євреїв вони не надто підтримували - встановлювали квоти та різали їх нещадно.

От які підступні британці - мандат отримали завдяки євреям, а самі почали їх різати, раніше за німців.
Вся ця столітня історія арабо-єврейської різанини і воєн ніяк не впливає на тему гілки. Впливає тільки гімняна сутність держави Ізраїль.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:14

  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:19

  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:Це саме Британія отримала мандат на Палестину від Ліги націй. Із умовою, що вони там організують проживання євреїв. Навряд чи британців цікавила доля диких арабів, яких ви зараз гордо іменуєте народом домбасса "палестинцями". Але і євреїв вони не надто підтримували - встановлювали квоти та різали їх нещадно.

От які підступні британці - мандат отримали завдяки євреям, а самі почали їх різати, раніше за німців.
Вся ця столітня історія арабо-єврейської різанини і воєн ніяк не впливає на тему гілки. Впливає тільки гімняна сутність держави Ізраїль.

Різали КВОТИ, а не євреїв. Не нагнітайте :) І мандат це не нагорода, а геморой.
Росіяни, наприклад, вважають, що це в України "гімняна сутність". Бо не дозхволяють палестинцям руснявим дикунам бити себе по обличчю та збирати данину за своє існування.
По ділах судити будемо...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:29

Войны Израиля. Как делили подмандатную Палестину

sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:44

edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:45

  edvardd написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер .
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...

Edvardd, благодаря Вам мы сейчас едим мой любимый шоколадный торт с вишней :wink: Только расходовать французский коньяк в торт - это, по-моему скромному мнению, переводить продукт, поэтому моя вишня была утоплена в армянском коньяке.
В магазин "Вина мира" наведаюсь завтра.

ПС. В новогоднюю ночь рф атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а без э/э и тепла остался Якутск с температурой минус 43 по Цельсию :shock: :D
fler
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