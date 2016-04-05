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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 02 січ, 2023 19:49
Шашлики,дороги,не готувалися,не попереджали-це для вас!Вуха свої почистить та перегляньте Мюнхенську промову Зеленського(яку ви обсирали як і все обсираєте)!
Уважно слухайте 👇🏻https://twitter.com/annnnna801/status/1 ... q5jtUsAAAA
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Додано: Пон 02 січ, 2023 19:57
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:16
vitaliian написав:
OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.
Не люблю я длинные видосы. Пустая трата времени. Но сначала видео есть интересные аналогии.
Что я должен Вам объяснить? Аналогию с гитлеровской Германией? Так параллели были проведены еще в 2014 году. И не только мной. Только это как раз играет против Вас.
Они прекрасно знают что хотят
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:18
otg написав:
Они прекрасно знают что хотят
знаю знаю, в итоге пуйло всех переиграет. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы.
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