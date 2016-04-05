Додано: Пон 02 січ, 2023 20:58

vitaliian написав: otg написав: Они прекрасно знают что хотят Они прекрасно знают что хотят знаю знаю, все идёт по плану и в итоге пуйло всех переиграет это любой пропагандон с каждого русского утюга говорит. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы. знаю знаю, все идёт по плану и в итоге пуйло всех переиграетэто любой пропагандон с каждого русского утюга говорит. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы.

Ответ на что? На Ваше видео? Вам же черным по белому объяснили. Когда Вы, много и безуспешно, копались в себе в 2014 году ставя вопросы и не умея на них ответить, умные люди давно объяснили поведение товарища Ху...Но с 2014 года прошло вот уже почти 9 лет. А по сути то что задумал Ваш "любимец" длится еще гораздо из более дальних времен. И это даже не саммит в Бухаресте 2008 год. Ладно, оно Вам не нужно. Верьте что "он сам не знает что делает".Ну, а то что в моих словах ищите зраду, это что то новенькое от ВасХотя тусуетесь в среде ПТУшников и прапоров. Вполне логичный исход.Зы: относительно видео. Смотрел эти видео достаточно давно. Этот журналист очень много ошибок делает с этой публикой. Я 100 раз рассказывал, что то что им внушили за много лет не вымести ни какой метлой. Более того, если б многие из местных "патриотов" жили в их инфополе, были бы такими же "патриотами" только с той стороны.