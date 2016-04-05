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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3173317431753176
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:49

Шашлики,дороги,не готувалися,не попереджали-це для вас!Вуха свої почистить та перегляньте Мюнхенську промову Зеленського(яку ви обсирали як і все обсираєте)!
Уважно слухайте 👇🏻
https://twitter.com/annnnna801/status/1 ... q5jtUsAAAA
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:57

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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:16

  vitaliian написав:OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.

Не люблю я длинные видосы. Пустая трата времени. Но сначала видео есть интересные аналогии.
Что я должен Вам объяснить? Аналогию с гитлеровской Германией? Так параллели были проведены еще в 2014 году. И не только мной. Только это как раз играет против Вас. :) Они прекрасно знают что хотят
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:18

  otg написав:Они прекрасно знают что хотят
знаю знаю, все идёт по плану и в итоге пуйло всех переиграет :D это любой пропагандон с каждого русского утюга говорит. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:21

  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Артемовское шампанское всегда было лучшим ещё с времён СССР. Красное шампанское Крым Артемовского завода шампанских вин это вообще сказка. Недаром его всегда охотно покупали иностранцы. Кроме шампанского там рядом ещё в Соледаре крупнейшее месторождение соли. Сейчас эти русские мерзавцы на всё это глаз положили.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:58

  vitaliian написав:
  otg написав:Они прекрасно знают что хотят
знаю знаю, все идёт по плану и в итоге пуйло всех переиграет :D это любой пропагандон с каждого русского утюга говорит. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы.
Ответ на что? На Ваше видео? Вам же черным по белому объяснили. Когда Вы, много и безуспешно, копались в себе в 2014 году ставя вопросы и не умея на них ответить, умные люди давно объяснили поведение товарища Ху... :) Но с 2014 года прошло вот уже почти 9 лет. А по сути то что задумал Ваш "любимец" длится еще гораздо из более дальних времен. И это даже не саммит в Бухаресте 2008 год. Ладно, оно Вам не нужно. Верьте что "он сам не знает что делает". :) Ну, а то что в моих словах ищите зраду, это что то новенькое от Вас :) Хотя тусуетесь в среде ПТУшников и прапоров. Вполне логичный исход.

Зы: относительно видео. Смотрел эти видео достаточно давно. Этот журналист очень много ошибок делает с этой публикой. Я 100 раз рассказывал, что то что им внушили за много лет не вымести ни какой метлой. Более того, если б многие из местных "патриотов" жили в их инфополе, были бы такими же "патриотами" только с той стороны.
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