Уважно слухайте 👇🏻
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Додано: Пон 02 січ, 2023 19:49
Шашлики,дороги,не готувалися,не попереджали-це для вас!Вуха свої почистить та перегляньте Мюнхенську промову Зеленського(яку ви обсирали як і все обсираєте)!
Уважно слухайте 👇🏻
Додано: Пон 02 січ, 2023 20:16
Что я должен Вам объяснить? Аналогию с гитлеровской Германией? Так параллели были проведены еще в 2014 году. И не только мной. Только это как раз играет против Вас. Они прекрасно знают что хотят
Додано: Пон 02 січ, 2023 20:18
знаю знаю, все идёт по плану и в итоге пуйло всех переиграет это любой пропагандон с каждого русского утюга говорит. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 січ, 2023 20:21
Артемовское шампанское всегда было лучшим ещё с времён СССР. Красное шампанское Крым Артемовского завода шампанских вин это вообще сказка. Недаром его всегда охотно покупали иностранцы. Кроме шампанского там рядом ещё в Соледаре крупнейшее месторождение соли. Сейчас эти русские мерзавцы на всё это глаз положили.
Додано: Пон 02 січ, 2023 20:58
Ответ на что? На Ваше видео? Вам же черным по белому объяснили. Когда Вы, много и безуспешно, копались в себе в 2014 году ставя вопросы и не умея на них ответить, умные люди давно объяснили поведение товарища Ху... Но с 2014 года прошло вот уже почти 9 лет. А по сути то что задумал Ваш "любимец" длится еще гораздо из более дальних времен. И это даже не саммит в Бухаресте 2008 год. Ладно, оно Вам не нужно. Верьте что "он сам не знает что делает". Ну, а то что в моих словах ищите зраду, это что то новенькое от Вас Хотя тусуетесь в среде ПТУшников и прапоров. Вполне логичный исход.
Зы: относительно видео. Смотрел эти видео достаточно давно. Этот журналист очень много ошибок делает с этой публикой. Я 100 раз рассказывал, что то что им внушили за много лет не вымести ни какой метлой. Более того, если б многие из местных "патриотов" жили в их инфополе, были бы такими же "патриотами" только с той стороны.
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