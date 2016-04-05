Додано: Пон 02 січ, 2023 22:45

fler написав: edvardd написав: холява написав: Всем Добрый Вечер .

В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .ВКУС ПОБЕДЫ .

Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !

Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Всем Добрый Вечер .В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .ВКУС ПОБЕДЫ .Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят... Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...

Edvardd, благодаря Вам мы сейчас едим мой любимый шоколадный торт с вишней Только расходовать французский коньяк в торт - это, по-моему скромному мнению, переводить продукт, поэтому моя вишня была утоплена в армянском коньяке.

В магазин "Вина мира" наведаюсь завтра.



ПС. В новогоднюю ночь рф атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а без э/э и тепла остался Якутск с температурой минус 43 по Цельсию Edvardd, благодаря Вам мы сейчас едим мой любимый шоколадный торт с вишнейТолько расходовать французский коньяк в торт - это, по-моему скромному мнению, переводить продукт, поэтому моя вишня была утоплена в армянском коньяке.В магазин "Вина мира" наведаюсь завтра.ПС. В новогоднюю ночь рф атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а без э/э и тепла остался Якутск с температурой минус 43 по Цельсию

какой был открытый, такой и налил..., такой?:про Макеевку:💥Все пофантазировали, а теперь мы расскажем, как было на самом деле☝️ Такие «сладкие места» просто так не взрываются. Это комплексная слаженная работа разных структур и конкретных людей, которая и привела к яркому результату. Что нам известно?▫️ В Макеевке одним ударом ликвидировано несколько сот мобилизованных из Самарской области (44 полк, в котором большинство было из Тольятти) с некоторыми придаными подразделениями. Чмобики довольно длительное время проживали в помещении ПТУ, в подвале сделали склад БК, а рядом поставили большую емкость с дизельным топливом. Проживали без особой маскировки, да и технику размещали рядом с техникумом.☝️ Всего было выпущено 6 ракет Himars из которых 4 дошли до цели практически под звон курантов. Основной урон — от взрыва находившегося в подвале склада бк и потом 5 тонн дизельного топлива добило всех, кто остался живым под завалом. Общее количество «200х» уже более 250, но скорее всего будет превышать 400 любителей концерта Кобзона. Многие задохнулись под завалами от дыма горящего топлива. В больницы свезли очень большое количество раненых тяжелой и средней степени. На данный момент разбор завалов продолжается, а точное количество уничтоженных будет известно через 2-3 дня.Дополнительно уничтожена более 10 единиц бронетехники. Однако это уже даже не сильно и важно)▫️ Заявление от Министерства обороны РФ про 63 погибших выглядит крайне смешно, но такой ход сделан преднамеренно, чтобы не допустить закономерного возмущения «Кто виноват» и уменьшить количество выплат гробовых. Скорее всего большинство погибших со временем будут признаны пропавшими без вести. Как там пишут в документах военно-политического руководства РФ: «Умер максим — да и хуй с ним! Положили его в гроб — да и мать его еб!»☝️ Ответственность за смерть сотен мобилизованных на российском командовании, но если вы думаете, что они сейчас заняты помощью раненным и семьям, то глубоко ошибаетесь. Российский генералитет полностью озабочен процессом перекидывания вины на руководство ДНР. Почему дырявые должны нести ответственность за личный состав российских чмобиков, российские сапоги и дуболомы подумать забыли. Ходит информацию, что бункерному деду в папочку положили информацию про произошедшее и шестерни Следственного комитета закрутились.💥 Самое главное в этой истории — это не единственное место, о котором была информация. Макеевские истории очень скоро будут продолжены. Ведь россияне оккупанты, а у оккупантов всегда горит земля под ногами.Партизаны не дремлют и продолжают работать!