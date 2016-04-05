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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3174317531763177>
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:49

Шашлики,дороги,не готувалися,не попереджали-це для вас!Вуха свої почистить та перегляньте Мюнхенську промову Зеленського(яку ви обсирали як і все обсираєте)!
Уважно слухайте 👇🏻
https://twitter.com/annnnna801/status/1 ... q5jtUsAAAA
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:57

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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:16

  vitaliian написав:OTG прошу объяснить) вы их там лично всех знаете. Что у них в головах.

Не люблю я длинные видосы. Пустая трата времени. Но сначала видео есть интересные аналогии.
Что я должен Вам объяснить? Аналогию с гитлеровской Германией? Так параллели были проведены еще в 2014 году. И не только мной. Только это как раз играет против Вас. :) Они прекрасно знают что хотят
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:18

  otg написав:Они прекрасно знают что хотят
знаю знаю, все идёт по плану и в итоге пуйло всех переиграет :D это любой пропагандон с каждого русского утюга говорит. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 02 січ, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:21

  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Артемовское шампанское всегда было лучшим ещё с времён СССР. Красное шампанское Крым Артемовского завода шампанских вин это вообще сказка. Недаром его всегда охотно покупали иностранцы. Кроме шампанского там рядом ещё в Соледаре крупнейшее месторождение соли. Сейчас эти русские мерзавцы на всё это глаз положили.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:58

  vitaliian написав:
  otg написав:Они прекрасно знают что хотят
знаю знаю, все идёт по плану и в итоге пуйло всех переиграет :D это любой пропагандон с каждого русского утюга говорит. Надеялся на более умный ответ. Жаль. Увы.
Ответ на что? На Ваше видео? Вам же черным по белому объяснили. Когда Вы, много и безуспешно, копались в себе в 2014 году ставя вопросы и не умея на них ответить, умные люди давно объяснили поведение товарища Ху... :) Но с 2014 года прошло вот уже почти 9 лет. А по сути то что задумал Ваш "любимец" длится еще гораздо из более дальних времен. И это даже не саммит в Бухаресте 2008 год. Ладно, оно Вам не нужно. Верьте что "он сам не знает что делает". :) Ну, а то что в моих словах ищите зраду, это что то новенькое от Вас :) Хотя тусуетесь в среде ПТУшников и прапоров. Вполне логичный исход.

Зы: относительно видео. Смотрел эти видео достаточно давно. Этот журналист очень много ошибок делает с этой публикой. Я 100 раз рассказывал, что то что им внушили за много лет не вымести ни какой метлой. Более того, если б многие из местных "патриотов" жили в их инфополе, были бы такими же "патриотами" только с той стороны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:24

  lara_08 написав:Артемовское шампанское всегда было лучшим ещё с времён СССР.

если при союзе, то еще абрау-дюрсо до прихода перестройщика .
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:45

  fler написав:
  edvardd написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер .
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...

Edvardd, благодаря Вам мы сейчас едим мой любимый шоколадный торт с вишней :wink: Только расходовать французский коньяк в торт - это, по-моему скромному мнению, переводить продукт, поэтому моя вишня была утоплена в армянском коньяке.
В магазин "Вина мира" наведаюсь завтра.

ПС. В новогоднюю ночь рф атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а без э/э и тепла остался Якутск с температурой минус 43 по Цельсию :shock: :D

какой был открытый, такой и налил..., такой?:
Зображення
про Макеевку:
💥Все пофантазировали, а теперь мы расскажем, как было на самом деле

☝️ Такие «сладкие места» просто так не взрываются. Это комплексная слаженная работа разных структур и конкретных людей, которая и привела к яркому результату. Что нам известно?

▫️ В Макеевке одним ударом ликвидировано несколько сот мобилизованных из Самарской области (44 полк, в котором большинство было из Тольятти) с некоторыми придаными подразделениями. Чмобики довольно длительное время проживали в помещении ПТУ, в подвале сделали склад БК, а рядом поставили большую емкость с дизельным топливом. Проживали без особой маскировки, да и технику размещали рядом с техникумом.

☝️ Всего было выпущено 6 ракет Himars из которых 4 дошли до цели практически под звон курантов. Основной урон — от взрыва находившегося в подвале склада бк и потом 5 тонн дизельного топлива добило всех, кто остался живым под завалом. Общее количество «200х» уже более 250, но скорее всего будет превышать 400 любителей концерта Кобзона. Многие задохнулись под завалами от дыма горящего топлива. В больницы свезли очень большое количество раненых тяжелой и средней степени. На данный момент разбор завалов продолжается, а точное количество уничтоженных будет известно через 2-3 дня.

Дополнительно уничтожена более 10 единиц бронетехники. Однако это уже даже не сильно и важно)

▫️ Заявление от Министерства обороны РФ про 63 погибших выглядит крайне смешно, но такой ход сделан преднамеренно, чтобы не допустить закономерного возмущения «Кто виноват» и уменьшить количество выплат гробовых. Скорее всего большинство погибших со временем будут признаны пропавшими без вести. Как там пишут в документах военно-политического руководства РФ: «Умер максим — да и хуй с ним! Положили его в гроб — да и мать его еб!»

☝️ Ответственность за смерть сотен мобилизованных на российском командовании, но если вы думаете, что они сейчас заняты помощью раненным и семьям, то глубоко ошибаетесь. Российский генералитет полностью озабочен процессом перекидывания вины на руководство ДНР. Почему дырявые должны нести ответственность за личный состав российских чмобиков, российские сапоги и дуболомы подумать забыли. Ходит информацию, что бункерному деду в папочку положили информацию про произошедшее и шестерни Следственного комитета закрутились.

💥 Самое главное в этой истории — это не единственное место, о котором была информация. Макеевские истории очень скоро будут продолжены. Ведь россияне оккупанты, а у оккупантов всегда горит земля под ногами.

Партизаны не дремлют и продолжают работать!
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 23:36

Дыркин и шарий подтверждают именно сотни.
Это хорошо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:13

Колеги, дуже Вас попрошу не використовувати ненормативну лексику в своїх повідомленнях. У нас багата українська!
Відверто зізнаюся, що самій частенько щодо росіянців хочеться файне слівце сказати. Але гугл дуже лається на купу висловлювань, щодо цих потвор. Через це мені приходиться видаляти велику кількість Ваших повідомлень. У мене не завжди є світло та інтернет, тому мені важко редагувати повідомлення вчасно.

Дякую за розуміння!
Ірина_
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