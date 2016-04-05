Херсон покинуло около 80% довоенного населения города
Об этом заявил представитель херсонской комендатуры Дмитрий Плетенчук.
«До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 [тыс. человек]. Сейчас – приблизительно 60-70 тыс. осталось», — передает его слова «Интерфакс-Украина».
По его словам, в городе остаются социально незащищенные и маломобильные люди. Плетенчук призвал население уезжать из Херсона, «потому что безопасных локаций в Херсоне сейчас нет». https://t.me/astrapress/18639