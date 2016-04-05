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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3174317531763177
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:15

  Hotab написав:Дыркин и шарий подтверждают именно сотни.
Это хорошо.

Тобто з 6 сотень сотня убитих і сотня поранених а решта що неушкоджені ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:39

Херсон покинуло около 80% довоенного населения города

Об этом заявил представитель херсонской комендатуры Дмитрий Плетенчук.

«До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 [тыс. человек]. Сейчас – приблизительно 60-70 тыс. осталось», — передает его слова «Интерфакс-Украина».

По его словам, в городе остаются социально незащищенные и маломобильные люди. Плетенчук призвал население уезжать из Херсона, «потому что безопасных локаций в Херсоне сейчас нет».
https://t.me/astrapress/18639
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:41

  Ukrainian написав:
  Hotab написав:Дыркин и шарий подтверждают именно сотни.
Это хорошо.

Тобто з 6 сотень сотня убитих і сотня поранених а решта що неушкоджені ?

Сотні , сотня.
Ви давно в Канаді?
Ви вже не розумієте значення слова "сотні"?
600 - це теж "сотні".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 05:15

В сети выкладывают фото тысячи отпечатанных повесток

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Интересно другое, население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 06:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:~3,850 млн повесток.

Обмундирування на 3Д принтері будуть друкувати ?
Ukrainian
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