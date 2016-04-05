Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:15
Hotab написав:
Дыркин и шарий подтверждают именно сотни.
Это хорошо.
Тобто з 6 сотень сотня убитих і сотня поранених а решта що неушкоджені ?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:39
Херсон покинуло около 80% довоенного населения города
Об этом заявил представитель херсонской комендатуры Дмитрий Плетенчук.
«До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 [тыс. человек]. Сейчас – приблизительно 60-70 тыс. осталось», — передает его слова «Интерфакс-Украина».
По его словам, в городе остаются социально незащищенные и маломобильные люди. Плетенчук призвал население уезжать из Херсона, «потому что безопасных локаций в Херсоне сейчас нет».
https://t.me/astrapress/18639
vitaliian
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:41
Ukrainian написав: Hotab написав:
Дыркин и шарий подтверждают именно сотни.
Это хорошо.
Тобто з 6 сотень сотня убитих і сотня поранених а решта що неушкоджені ?
Сотні , сотня.
Ви давно в Канаді?
Ви вже не розумієте значення слова "сотні"?
600 - це теж "сотні".
Hotab
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Додано: Вів 03 січ, 2023 05:15
vitaliian
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Додано: Вів 03 січ, 2023 06:01
vitaliian написав:
~3,850 млн повесток.
Обмундирування на 3Д принтері будуть друкувати ?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 08:10
То, судячи з оцього розтлумачення законів - мене призвали на 18міс.?
Чи хто краще з форумчан знає закони?
https://www.tiktok.com/@ukrainecar/vide ... NKtvi&_r=1
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Додано: Вів 03 січ, 2023 08:28
Успіх Закон законом, а служити доведеться до закінчення воєнного стану.
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