Херсон покинуло около 80% довоенного населения города
Об этом заявил представитель херсонской комендатуры Дмитрий Плетенчук.
«До начала полномасштабного вторжения численность населения составляла около 330 [тыс. человек]. Сейчас – приблизительно 60-70 тыс. осталось», — передает его слова «Интерфакс-Украина».
По его словам, в городе остаются социально незащищенные и маломобильные люди. Плетенчук призвал население уезжать из Херсона, «потому что безопасных локаций в Херсоне сейчас нет». https://t.me/astrapress/18639
vitaliian написав:... население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток.
Екстраполяція тут не працює. В рф кожний регіон має свій план щодо мобілізації, не прив'язаний до кількості населення, десь у мережі викладали. Там логіка інша - мобілізувати більше бурятів, дагестанців, якутів - ну, ви зрозуміли кого і навіщо ... Про загальну кількість писали, що 6 млн.осіб, але то потенціал, всіх одразу не вийде призвати. Може на цей раз ще 300-500 тис. чмобіків нашкребуть