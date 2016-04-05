Дюрі-бачі написав:Успіх Закон законом, а служити доведеться до закінчення воєнного стану.
більшість солдатів повернулися з війни додому не в 1945му ,а 1946(47)
1945–1947. По завершенні війни в 1945му радянські збройні сили (ЗС) налічували 11 млн 365 тис. солдатів та офіцерів. 14 червня 1945 Державний комітет оборони СРСР обговорив заходи щодо проведення демобілізації. 23 червня 1945 12-та сесія ВР СРСР затвердила закон "Про демобілізацію старшого за віком особового складу діючої армії". 5 липня 1945 почалася практична реалізація цього рішення. 10 липня 1945 з Берліна (Німеччина) до СРСР відбув перший ешелон із демобілізованими. Впродовж липня–вересня 1945 було звільнено в запас військовослужбовців 13-ти старших вікових груп. Наступні етапи демобілізації здійснювалися на підставі спеціальних указів Президії ВР СРСР. Відповідно до указу від 25 вересня 1945, до кінця 1945 в ході другої черги було демобілізовано 10 категорій військовослужбовців (спеціалісти, студенти, вчителі, жінки), крім спеціалістів, які вирішили продовжити професійну службу в армії. Указ 20 березня 1946 розпочав 3-тю чергу демобілізації (травень-вересень 1946). Укази від 22 жовтня 1946 та 4 лютого 1947 завершили демобілізаційну кампанію. Всього до початку 1948 чисельність радянських ЗС зменшилася на 8,5 млн осіб – у [b]штатному складі залишилося 2 млн 874 тис. осіб.[/b]
2,874 млн -це 100% радянська пропаганда, якої Британці не повірили мабуть не менше 5 млн на 1948р
холява написав:Всем Добрый Вечер . Хорошего настроения и Удачи .
....выдернули на " станок ". (значит нужен ) (неудачная шутка ) Записывайте ! В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ . ВКУС ПОБЕДЫ . Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда ! Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .
Это не шутка . УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...
Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...
До речі теж брав ArtWine, Бахмут, розлив січень 2022. 18 місяців в погрібах 72м під землею
vitaliian написав:... население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток.
Екстраполяція тут не працює. В рф кожний регіон має свій план щодо мобілізації, не прив'язаний до кількості населення, десь у мережі викладали. Там логіка інша - мобілізувати більше бурятів, дагестанців, якутів - ну, ви зрозуміли кого і навіщо ... Про загальну кількість писали, що 6 млн.осіб, але то потенціал, всіх одразу не вийде призвати. Може на цей раз ще 300-500 тис. чмобіків нашкребуть
"Вторая волна мобилизации точно будет. Нам нужно мобилизовать еще 500 тысяч солдат", — говорит гиркин.
Будь-яка мобілізація на московії нам не на користь. Проте, не варто забувати, що мат-забезпечення в москалів також не резинове. Це як з розбавлянням пива водою. В якийсь момент і без того фігове пиво перетвориться в воду з присмаком пива. Як на мене, зараз найбільшу загрозу становить можливе активне підключення Китаю до моменту з забезпеченням кацапії всім неохідним. Тоді ця мобілізація може становити реальну небезпеку.
Успіх Під час мобілізації, а також з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації є тільки три статті для звільнення з військової служби: 1. Досягнення граничного віку перебування на військовій службі 2. За станом здоров'я за висновком ВЛК з виключенням з військового обліку. 3. Обвинувальний вирок суду з обмеженням волі. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
Сорян, Успіх)) Вище це для кадрових офіцерів, для інших є дуже великий)) перелік причин для звільнення через сімейні обставини: Ст.26 ч.2. п.г)
До того ж усім, хто голосить про диктатуру, слід звернути увагу, що саме право для звільнення у воєнний час за сімейними обставинами з'явилося тільки 15.03.22!!!, і ще доповнилося наявністю 3-х і більше дітей до 18 років 20.09.22.
А могли запросто залишити, як і було. Тобто без п.г) (за сімейними обставинами).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 січ, 2023 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Я про настамнет. Нічого активно-воєнного - труси, носки, каремати, буржуйки, може снаряди. Нажаль заліза старого сересерівського в москалів і так навалом. В них отакої фігні нема. Гібридна допомога з паралельними розповідями, що вони тут ні при чому. Це в сибіру всьо зробили/зіткали росіяни.
Востаннє редагувалось abvertaras в Вів 03 січ, 2023 10:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток.
Простое усреднение редко даёт адекватный результат (мы это знаем на примере "выкладок" будивельныка). В процентном отношении максимум нагрузки ложится на национальные окраины, основные города европейской части РФ будут призывать в последнюю очередь.
холява написав:Всем Добрый Вечер . Хорошего настроения и Удачи .
....выдернули на " станок ". (значит нужен ) (неудачная шутка ) Записывайте ! В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ . ВКУС ПОБЕДЫ . Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда ! Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .
Это не шутка . УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...