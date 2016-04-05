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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3176317731783179>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:10

  Успіх написав:То, судячи з оцього розтлумачення законів - мене призвали на 18міс.?
Чи хто краще з форумчан знає закони?
https://www.tiktok.com/@ukrainecar/vide ... NKtvi&_r=1

Строкова! служба до Вас ніяким боком.
У Вас призов на військову службу під час мобілізації. Тобто до закінчення особливого періоду, воєнного стану, вважайте, війни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:21

  Дюрі-бачі написав:Успіх Закон законом, а служити доведеться до закінчення воєнного стану.


більшість солдатів повернулися з війни додому не в 1945му ,а 1946(47)

1945–1947. По завершенні війни в 1945му радянські збройні сили (ЗС) налічували 11 млн 365 тис. солдатів та офіцерів. 14 червня 1945 Державний комітет оборони СРСР обговорив заходи щодо проведення демобілізації. 23 червня 1945 12-та сесія ВР СРСР затвердила закон "Про демобілізацію старшого за віком особового складу діючої армії". 5 липня 1945 почалася практична реалізація цього рішення. 10 липня 1945 з Берліна (Німеччина) до СРСР відбув перший ешелон із демобілізованими. Впродовж липня–вересня 1945 було звільнено в запас військовослужбовців 13-ти старших вікових груп. Наступні етапи демобілізації здійснювалися на підставі спеціальних указів Президії ВР СРСР. Відповідно до указу від 25 вересня 1945, до кінця 1945 в ході другої черги було демобілізовано 10 категорій військовослужбовців (спеціалісти, студенти, вчителі, жінки), крім спеціалістів, які вирішили продовжити професійну службу в армії. Указ 20 березня 1946 розпочав 3-тю чергу демобілізації (травень-вересень 1946). Укази від 22 жовтня 1946 та 4 лютого 1947 завершили демобілізаційну кампанію. Всього до початку 1948 чисельність радянських ЗС зменшилася на 8,5 млн осіб – у [b]штатному складі залишилося 2 млн 874 тис. осіб.[/b]


2,874 млн -це 100% радянська пропаганда,
якої Британці не повірили
мабуть не менше 5 млн на 1948р
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...
До речі теж брав ArtWine, Бахмут, розлив січень 2022. 18 місяців в погрібах 72м під землею
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:28

  GALeon написав:
fler написав:
  vitaliian написав:... население Краснодара 183 тыс человек. Повестку получит 2,75% людей. Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток.

Екстраполяція тут не працює. В рф кожний регіон має свій план щодо мобілізації, не прив'язаний до кількості населення, десь у мережі викладали. Там логіка інша - мобілізувати більше бурятів, дагестанців, якутів - ну, ви зрозуміли кого і навіщо ...
Про загальну кількість писали, що 6 млн.осіб, але то потенціал, всіх одразу не вийде призвати. Може на цей раз ще 300-500 тис. чмобіків нашкребуть :roll:

"Вторая волна мобилизации точно будет. Нам нужно мобилизовать еще 500 тысяч солдат", — говорит гиркин.

Будь-яка мобілізація на московії нам не на користь. Проте, не варто забувати, що мат-забезпечення в москалів також не резинове. Це як з розбавлянням пива водою. В якийсь момент і без того фігове пиво перетвориться в воду з присмаком пива.
Як на мене, зараз найбільшу загрозу становить можливе активне підключення Китаю до моменту з забезпеченням кацапії всім неохідним. Тоді ця мобілізація може становити реальну небезпеку.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ми ж тут. Навіть після століть репресій.
А вони виїхали...

"Вони виїхали" після поразки чергового повстання проти римської імперії.
І їм під страхом смерті було заборонено було проживати в провінції Сирія.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  abvertaras написав:підключення Китаю
це реальний початок 3 світової. Їм це треба?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 03 січ, 2023 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:33

Успіх
Під час мобілізації, а також з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації є тільки три статті для звільнення з військової служби:
1. Досягнення граничного віку перебування на військовій службі
2. За станом здоров'я за висновком ВЛК з виключенням з військового обліку.
3. Обвинувальний вирок суду з обмеженням волі.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

Сорян, Успіх))
Вище це для кадрових офіцерів, для інших є дуже великий)) перелік причин для звільнення через сімейні обставини:
Ст.26 ч.2. п.г)

До того ж усім, хто голосить про диктатуру, слід звернути увагу, що саме право для звільнення у воєнний час за сімейними обставинами з'явилося тільки 15.03.22!!!, і ще доповнилося наявністю 3-х і більше дітей до 18 років 20.09.22.

А могли запросто залишити, як і було. Тобто без п.г) (за сімейними обставинами).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 січ, 2023 11:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:43

  Дюрі-бачі написав:
  abvertaras написав:підключення Китаю
це реальний початок 3 світової. Їм це треба?

Я про настамнет. Нічого активно-воєнного - труси, носки, каремати, буржуйки, може снаряди. Нажаль заліза старого сересерівського в москалів і так навалом. В них отакої фігні нема.
Гібридна допомога з паралельними розповідями, що вони тут ні при чому. Це в сибіру всьо зробили/зіткали росіяни.
Востаннє редагувалось abvertaras в Вів 03 січ, 2023 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:43

  vitaliian написав:Если экстраполировать на всю РФ то 2,75% это ~3,850 млн повесток.

Простое усреднение редко даёт адекватный результат (мы это знаем на примере "выкладок" будивельныка).
В процентном отношении максимум нагрузки ложится на национальные окраины, основные города европейской части РФ будут призывать в последнюю очередь.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:57

  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Кто-то может связно передать смысл?
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