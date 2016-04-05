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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3176317731783179
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:07

  juristkostya написав:Кто-то может связно передать смысл?
только вы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:11

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Кто-то может связно передать смысл?
только вы.

Тонко)))
fler
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  #<1 ... 3176317731783179
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