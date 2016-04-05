только вы.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 11:11
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так всё-таки, кто понимает, что за "станок" и кто куда "уехал"?
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:45
Зрозуміти б незрозуміле!©ч.2
То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.!
Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Розглядаємо найписимістичніший сценарій...
Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?
І так по колу до завершення війни?
(одних і тих же, що виживуть)
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:49
успіх, розглядай це як шанс дослужитися до охфіцера та проінвестувати 10 кавалірок в місті Лева
з.і.
ніхто не знає майбутнього
з.з.і.
БД перейшли в пасивну форму і перекидайк - сюди шахіди, туди хімарси
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Невідомо. В грудні зам. міністра оборони говорила про додаткову мобілізацію з метою заміни мобілізованих минулого року. Звісно, на другий день все спростували, та й вона троха балаболка.
Але тим не менше настрої, подібні до ваших, доволі поширені серед мобілізованих, тому я б не виключав варіанту з мобілізацією нових людей і поступовою демобілізацією протягом року мобілізованих у 22му. Хоча тут насправді питань набагато більше, ніж відповідей...
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:59
З часом у значної кількості вояків виникнуть обставини для звільнення: від стану здоров'я і до догляду за хворими похилими батьками.
Або після короткочасної відпустки може бути поповнення у родині.
Жінки-всл ще більш ймовірно будуть звільнятися, вивільнюючи посади.
Я так розумію, що саме для цього й доповнили підпунктом г).
Ротації будуть тільки точковими.
Імхо. Партнери зі своїми неквапливими комплексними підходами до усього нарешті роздупляться та нададуть допомогу достатню для визволення усіх територій.
А там далі - хз як..
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:27
Русня починає розгяняти хвилю задля нової мобілізації
Коротше, "солдатські вдови" просять ввх довзолити міноборони продовжити мобілізацію.
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:43
Костик, Вы , вероятно, совсем молодой юрист) на этом форуме, а Холява аксакал( не путать с саксаулом), которого понимает местное население по даже троеточию с запятой) Поэтому не переймайтесь, все буде добре) Кому надо всем все понятно.
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:49
Все буде добре!©
1. Мені нах тут будь-які посади! Я не за посадами сюди йшов!
2. За 1 рік можна проінвестувати ОДНУ кавалірку та і то, якщо зроблять знижку))
(це якщо говорити про кавалірки в тому ж ЖК, де і мою тягнуть зі здачею/введенням в експлуатацію)
Супер!
Якраз невідомістю солдат в окопі буде дуже підбадьореним/буде мати від цього дуже піднесений дух!
Угу. Або "Шах, або ішак"©
Зрозуміло, що - "Все буде добре!")))
"Все життя попереду - надійся і чекай!"©
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