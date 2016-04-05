RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3177317831793180>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:07

  juristkostya написав:Кто-то может связно передать смысл?
только вы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15985
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2082 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:11

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Кто-то может связно передать смысл?
только вы.

Тонко)))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3512
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так всё-таки, кто понимает, что за "станок" и кто куда "уехал"?
juristkostya
 
Повідомлень: 5403
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:45

Зрозуміти б незрозуміле!©ч.2

  detroytred написав:
  Успіх написав:То, судячи з оцього розтлумачення законів - мене призвали на 18міс.?
Чи хто краще з форумчан знає закони?
https://www.tiktok.com/@ukrainecar/vide ... NKtvi&_r=1

Строкова! служба до Вас ніяким боком.
У Вас призов на військову службу під час мобілізації. Тобто до закінчення особливого періоду, воєнного стану, вважайте, війни.

То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.! :?

Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Розглядаємо найписимістичніший сценарій...
Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?
І так по колу до завершення війни?
(одних і тих же, що виживуть) :?:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4249
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:49

  Успіх написав:
  detroytred написав:
  Успіх написав:То, судячи з оцього розтлумачення законів - мене призвали на 18міс.?
Чи хто краще з форумчан знає закони?
https://www.tiktok.com/@ukrainecar/vide ... NKtvi&_r=1

Строкова! служба до Вас ніяким боком.
У Вас призов на військову службу під час мобілізації. Тобто до закінчення особливого періоду, воєнного стану, вважайте, війни.

То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.! :?

Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Розглядаємо найписимістичніший сценарій...
Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?
І так по колу до завершення війни?
(одних і тих же, що виживуть) :?:

успіх, розглядай це як шанс дослужитися до охфіцера та проінвестувати 10 кавалірок в місті Лева

з.і.
ніхто не знає майбутнього

з.з.і.
БД перейшли в пасивну форму і перекидайк - сюди шахіди, туди хімарси
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 11:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30261
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2594 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Розглядаємо найписимістичніший сценарій...
Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?
І так по колу до завершення війни?

Невідомо. В грудні зам. міністра оборони говорила про додаткову мобілізацію з метою заміни мобілізованих минулого року. Звісно, на другий день все спростували, та й вона троха балаболка.
Але тим не менше настрої, подібні до ваших, доволі поширені серед мобілізованих, тому я б не виключав варіанту з мобілізацією нових людей і поступовою демобілізацією протягом року мобілізованих у 22му. Хоча тут насправді питань набагато більше, ніж відповідей...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:59

  Успіх написав:І так по колу до завершення війни?
(одних і тих же, що виживуть) :?:

З часом у значної кількості вояків виникнуть обставини для звільнення: від стану здоров'я і до догляду за хворими похилими батьками.

Або після короткочасної відпустки може бути поповнення у родині.
Жінки-всл ще більш ймовірно будуть звільнятися, вивільнюючи посади.

Я так розумію, що саме для цього й доповнили підпунктом г).
Ротації будуть тільки точковими.

Імхо. Партнери зі своїми неквапливими комплексними підходами до усього нарешті роздупляться та нададуть допомогу достатню для визволення усіх територій.
А там далі - хз як..
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25825
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:27

Русня починає розгяняти хвилю задля нової мобілізації
СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ РОССИИ - ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ!
Мы - солдатские вдовы России. Мы те, кто не прятал за своими юбками своих мужей. Мы те, кто на все готов ради нашей великой Победы.
...*купа всякої фігні*...

Коротше, "солдатські вдови" просять ввх довзолити міноборони продовжити мобілізацію.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:43

  juristkostya написав:Так всё-таки, кто понимает, что за "станок" и кто куда "уехал"?

Костик, Вы , вероятно, совсем молодой юрист) на этом форуме, а Холява аксакал( не путать с саксаулом), которого понимает местное население по даже троеточию с запятой) Поэтому не переймайтесь, все буде добре) Кому надо всем все понятно.
Izya Cy
 
Повідомлень: 18
З нами з: 08.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:49

Все буде добре!©

  flyman написав:успіх, розглядай це як шанс дослужитися до охфіцера та проінвестувати 10 кавалірок в місті Лева

1. Мені нах тут будь-які посади! Я не за посадами сюди йшов!
2. За 1 рік можна проінвестувати ОДНУ кавалірку та і то, якщо зроблять знижку))
(це якщо говорити про кавалірки в тому ж ЖК, де і мою тягнуть зі здачею/введенням в експлуатацію) :)
  sashaqbl написав:Невідомо
Супер! :D
Якраз невідомістю солдат в окопі буде дуже підбадьореним/буде мати від цього дуже піднесений дух! :D
  detroytred написав:З часом у значної кількості вояків виникнуть обставини для звільнення: від стану здоров'я і до догляду за хворими похилими батьками.
Угу. Або "Шах, або ішак"©


Зрозуміло, що - "Все буде добре!")))
"Все життя попереду - надійся і чекай!"© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4249
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 3177317831793180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110282
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477781
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1273)
03.01.2023 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.