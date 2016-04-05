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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3177317831793180
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:53

  Успіх написав:
  flyman написав:успіх, розглядай це як шанс дослужитися до охфіцера та проінвестувати 10 кавалірок в місті Лева

1. Мені нах тут будь-які посади! Я не за посадами сюди йшов!
2. За 1 рік можна проінвестувати ОДНУ кавалірку та і то, якщо зроблять знижку))
(це якщо говорити про кавалірки в тому ж ЖК, де і мою тягнуть зі здачею/введенням в експлуатацію) :)
  sashaqbl написав:Невідомо
Супер! :D
Якраз невідомістю солдат в окопі буде дуже підбадьореним/буде мати від цього дуже піднесений дух! :D
  detroytred написав:З часом у значної кількості вояків виникнуть обставини для звільнення: від стану здоров'я і до догляду за хворими похилими батьками.
Угу. Або "Шах, або ішак"©


Зрозуміло, що - "Все буде добре!")))
"Все життя попереду - надійся і чекай!"© :D

думаю, ліпше таки не опиратися системі, а використовувати її:
вчись нового, здобувай знання, роби кар"єру, заводь зв"язки, бери відповідальність на себе... все як на гражданці, тільки ти і на гражданці цим не переймався
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:58

Успіх
Тому я часто підкреслюю -- вибору нема. Війна...
І правда в кожного своя, свої цілі, підходи, пріоритети.
Звичайно зокрема однієї загальної -- ворог напав, треба захищатися.

Але он хлопець пішки з Києва до Херсона пройшов ... а хтось до бліндажу ледве дошкандибав.
І кожний наче правий.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:58

  flyman написав:думаю, ліпше таки не опиратися системі, а використовувати її:
вчись нового, здобувай знання, роби кар"єру, заводь зв"язки, бери відповідальність на себе... все як на гражданці, тільки ти і на гражданці цим не переймався
:глаза на лоб: видит Бог, я не люблю тебя критиковать, тут столько людей этим занимается, повторять их даже как то унизительно

но...

ты бы сам это делал для начала? а не ныл что тебя не выпускают заграницу. Можешь даже в блоге спойлер закопипастить золотые слова.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:00

За крок до перевороту думок©

  Faceless написав:
edvardd написав:
  холява написав:Всем Добрый Вечер .
Хорошего настроения и Удачи .

....выдернули на " станок ".
(значит нужен ) (неудачная шутка )
Записывайте !
В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ .
ВКУС ПОБЕДЫ .
Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда !
Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .

Это не шутка .
УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...

Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...
До речі теж брав ArtWine, Бахмут, розлив січень 2022. 18 місяців в погрібах 72м під землею

...а я просто пив в бліндажі... 2м під землею... під Бахмутом... :D
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:02

  Успіх написав:То так і ШІСТЬ років можна воювати, якщо війна затягнеться на 6р.!

Можна більше, а можна і менше:
https://nv.ua/opinion/chem-pohozhi-vojn ... 91481.html
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:думаю, ліпше таки не опиратися системі, а використовувати її:
вчись нового, здобувай знання, роби кар"єру, заводь зв"язки, бери відповідальність на себе... все як на гражданці, тільки ти і на гражданці цим не переймався
:глаза на лоб: я не люблю тебя критиковать, тут столько людей этим занимается, повторять их даже как то унизительно

но...

ты бы сам это делал для начала? а не ныл что тебя не выпускают заграницу. Можешь даже в блоге в спойлер закопипастить золотые слова.

Успіх просив поради, от йому і радьте.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:04

  flyman написав:Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Надеюсь на его собственную мудрость.
vitaliian
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  #<1 ... 3177317831793180
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