flyman написав:успіх, розглядай це як шанс дослужитися до охфіцера та проінвестувати 10 кавалірок в місті Лева
1. Мені нах тут будь-які посади! Я не за посадами сюди йшов! 2. За 1 рік можна проінвестувати ОДНУ кавалірку та і то, якщо зроблять знижку)) (це якщо говорити про кавалірки в тому ж ЖК, де і мою тягнуть зі здачею/введенням в експлуатацію)
sashaqbl написав:Невідомо
Супер! Якраз невідомістю солдат в окопі буде дуже підбадьореним/буде мати від цього дуже піднесений дух!
detroytred написав:З часом у значної кількості вояків виникнуть обставини для звільнення: від стану здоров'я і до догляду за хворими похилими батьками.
думаю, ліпше таки не опиратися системі, а використовувати її: вчись нового, здобувай знання, роби кар"єру, заводь зв"язки, бери відповідальність на себе... все як на гражданці, тільки ти і на гражданці цим не переймався
flyman написав:думаю, ліпше таки не опиратися системі, а використовувати її: вчись нового, здобувай знання, роби кар"єру, заводь зв"язки, бери відповідальність на себе... все як на гражданці, тільки ти і на гражданці цим не переймався
:глаза на лоб: видит Бог, я не люблю тебя критиковать, тут столько людей этим занимается, повторять их даже как то унизительно
но...
ты бы сам это делал для начала? а не ныл что тебя не выпускают заграницу. Можешь даже в блоге спойлер закопипастить золотые слова.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 03 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 4 разів.
холява написав:Всем Добрый Вечер . Хорошего настроения и Удачи .
....выдернули на " станок ". (значит нужен ) (неудачная шутка ) Записывайте ! В магазине " Вина мира " купил шампанское " КРЫМ" полусухое , разлитое в 2014 году в БАХМУТЕ . ВКУС ПОБЕДЫ . Я еще такое вкусное , тонкое и изысканное шампанское не пил никогда ! Пройдитесь в магазин купите -это невероятно ! 235 гривен .
Это не шутка . УЕХАЛ е...и его душу......день забрали ...
Я на новый год пил Бахмутское(Артёмовское)шампанское, понятно почему туда свинособаки ломят...
До речі теж брав ArtWine, Бахмут, розлив січень 2022. 18 місяців в погрібах 72м під землею
...а я просто... в бліндажі... 2м під землею... під Бахмутом...
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 03 січ, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:думаю, ліпше таки не опиратися системі, а використовувати її: вчись нового, здобувай знання, роби кар"єру, заводь зв"язки, бери відповідальність на себе... все як на гражданці, тільки ти і на гражданці цим не переймався
:глаза на лоб: я не люблю тебя критиковать, тут столько людей этим занимается, повторять их даже как то унизительно
но...
ты бы сам это делал для начала? а не ныл что тебя не выпускают заграницу. Можешь даже в блоге в спойлер закопипастить золотые слова.
flyman написав:Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.
Но намекну, пока не ясно когда и чем закончится война, смысла набирать кавалирки нет, мертвый груз. Который даже сдать в аренду проблематично из за высокой конкуренции.
И вернувшись на свой базар вряд ли заработаешь даже половину от средних доходов 2021. Место долярчика уже кем то занято (свято место....). Из всех зол приходится выбрать наименьшее.
flyman написав:Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.
Но намекну, пока не ясно когда и чем закончится война, смысла набирать кавалирки нет, мертвый груз. Который даже сдать в аренду проблематично из за высокой конкуренции.
И вернувшись на свой базар вряд ли заработаешь даже половину от средних доходов 2021. Место долярчика уже кем то занято (свято место....). Из всех зол приходится выбрать наименьшее.
Він і писав, що "міг би по стану здоров'я не йти в ЗСУ", тобто то його свідомий вибір, як і голосування за Зе. А тепер хтось має відпрацьовувати його карму? Він просив пораду, я відповів що він може зробити, тобто те, що не робив на гражданці, має ще один шанс. Може таки включить думалку, і буде як каже акурт "думати головом а не ногом", (пів)життя на тещиних(маминих) млинцях прожити, як на мене, то не успіх. А може вклепати ще третю дитину і по сімейним обставинам.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз.