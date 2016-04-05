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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3179318031813182>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:28

  vitaliian написав:
  flyman написав:Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.

На мій погляд, Успіх про інше.
Про ціну, яку кожен платить... Для захисту.

Генштаб має пріоритет -- як краще захистити. Питання розподілу ціни для нього вторинне.

Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:29

  detroytred написав:Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати
его ничем не компенсировать. Разве что быстрой победой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:30

  vitaliian написав:
  flyman написав:пів)життя на тещиних(маминих) млинцях прожити, як на мене, то не успіх
вот ты и не живи так. Чё в чужую душу без мыла лезть?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5525061#p5525061
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:31

  detroytred написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.

На мій погляд, Успіх про інше.
Про ціну, яку кожен платить... Для захисту.

Генштаб має пріоритет -- як краще захистити. Питання розподілу ціни для нього вторинне.

Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.

сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:33

  flyman написав:сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
все же нет, бОльшую цену платят защитники на передке, чтобы мирное население не расстреливали как на сафари в Буче.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
все же нет, бОльшую цену платят защитники на передке, чтобы мирное население не расстреливали как на сафари в Буче.

і скільки мирного населення загинуло в Бучі, і скільки військових?
і хто кого захищав?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:37

  detroytred написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.

На мій погляд, Успіх про інше.
Про ціну, яку кожен платить... Для захисту.
Генштаб має пріоритет -- як краще захистити. Питання розподілу ціни для нього вторинне.

Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.

Ооооо, нарешті серед купи різних коментів/думок - пішли мудрі слова!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 03 січ, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:37

  flyman написав:сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці

Тому й кажу -- в кожного своя правда))
Ті, хто під безпсередніми по них обстрілами та в сирому окопі з отією холодною банкою коло свічки, тягають оті болванки снарядів та інше 24\7, м'яко кажучи, не погоджуються.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці

То що ж ти досі не в окопі, щоб платити менше і за тебе думали?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:42

  detroytred написав:
  flyman написав:сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці

Тому й кажу -- в кожного своя правда))
Ті, хто під безпсередніми по них обстрілами та в сирому окопі з отією холодною банкою коло свічки, тягають оті болванки снарядів та інше 24\7, м'яко кажучи, не погоджуються.

10 млн виїхали з України,
10 млн внутрішніх переселенців,
1 млн при зброї,
50 тис на передку,
і хто більше пострадав?
flyman
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