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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:28
vitaliian написав: flyman написав:
Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.
На мій погляд, Успіх про інше.
Про ціну, яку кожен платить... Для захисту.
Генштаб має пріоритет -- як краще захистити. Питання розподілу ціни для нього вторинне.
Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
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detroytred
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:29
detroytred написав:
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати
его ничем не компенсировать. Разве что быстрой победой.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:30
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5525061#p5525061
vitaliian написав: flyman написав:
пів)життя на тещиних(маминих) млинцях прожити, як на мене, то не успіх
вот ты и не живи так. Чё в чужую душу без мыла лезть?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:31
detroytred написав: vitaliian написав: flyman написав:
Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.
На мій погляд, Успіх про інше.
Про ціну, яку кожен платить... Для захисту.
Генштаб має пріоритет -- як краще захистити. Питання розподілу ціни для нього вторинне.
Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:33
flyman написав:
сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
все же нет, бО
льшую цену платят защитники на передке, чтобы мирное население не расстреливали как на сафари в Буче.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:36
vitaliian написав: flyman написав:
сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
все же нет, бО
льшую цену платят защитники на передке, чтобы мирное население не расстреливали как на сафари в Буче.
і скільки мирного населення загинуло в Бучі, і скільки військових?
і хто кого захищав?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 03 січ, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:37
detroytred написав: vitaliian написав: flyman написав:
Успіх просив поради, от йому і радьте
я не на том уровне, чтобы давать Генштабу советы, как меня защищать. В итоге все стенания долярчика сведутся к этому вопросу. Сегодня долярчик, а завтра все захотят домой к женам и мирной жизни. Надеюсь на его собственную мудрость.
На мій погляд, Успіх про інше.
Про ціну, яку кожен платить... Для захисту.
Генштаб має пріоритет -- як краще захистити. Питання розподілу ціни для нього вторинне.
Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
Ооооо, нарешті серед купи різних коментів/думок - пішли мудрі слова!👍
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 03 січ, 2023 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:37
flyman написав:
сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
Тому й кажу -- в кожного своя правда))
Ті, хто під безпсередніми по них обстрілами та в сирому окопі з отією холодною банкою коло свічки, тягають оті болванки снарядів та інше 24\7, м'яко кажучи, не погоджуються.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:40
flyman написав:
сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
То що ж ти досі не в окопі, щоб платити менше і за тебе думали?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:42
detroytred написав: flyman написав:
сплачує найбільше цивільне населення, за успіха думають в Генштабі і працюють на цивілці
Тому й кажу -- в кожного своя правда))
Ті, хто під безпсередніми по них обстрілами та в сирому окопі з отією холодною банкою коло свічки, тягають оті болванки снарядів та інше 24\7, м'яко кажучи, не погоджуються.
10 млн виїхали з України,
10 млн внутрішніх переселенців,
1 млн при зброї,
50 тис на передку,
і хто більше пострадав?
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