flyman загинуло нехай 0.01% мирних жителів і 0.5% військовослужбовців. Своє житло покинуло 30% жителів і 100% військовослужбовців. Хто більше постраждав? І чо флайман не хоче перевестися з категорії більш потсраждалих(на його думку) в категорію менш постраждалих?
sashaqbl написав:flyman загинуло нехай 0.01% мирних жителів і 0.5% військовослужбовців. Своє житло покинуло 30% жителів і 100% військовослужбовців. Хто більше постраждав? І чо флайман не хоче перевестися з категорії більш потсраждалих(на його думку) в категорію менш постраждалих?
це вже до будівельника, в нього теж зайнятна арифметика: чим менше українців в Україні, тим вище ВВП на душу населення, чим більше зруйновано, тим ліпше (прийдуть інвестори і репатріації і відбудують по нанотехнологіям), найбільше пострадали олігархи (втратили міліарди, а самий скривджений Ілон Маск), а найменше пенсіонери (як мали 2000 грн пенсії, так і мають)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 13:55, всього редагувалось 1 раз.
"Страдати" можна по-різному... І тут, навіть, мова не про те, що ми тут в сирих окопах... тягаємо снаряди... дрова... і не завжди є можливість розігріти тушонку... - коли на ЗУ ходять на низькооплачувану роботу з "обрізаною" зарплатнею і сидять по нанадцять годин без світла... ще й на армію треба старатись щось донатити з цього... А мова йде про ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ! Ймовірність попасти під ракетний обстріл на ЗУ і під мінометний, чи будь-який інший обстріл на вогневій - якби трохи зовсім інші ризики!
"Страдати" можна по-різному... І тут, навіть, мова не про те, що ми тут в сирих окопах... тягаємо снаряди... дрова... і не завжди є можливість розігріти тушонку... - коли на ЗУ ходять на низькооплачувану роботу з "обрізаною" зарплатнею і сидять по нанадцять годин без світла... ще й на армію треба старатись щось донатити з цього... А мова йде про ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ! Ймовірність попасти під ракетний обстріл на ЗУ і під мінометний, чи будь-який інший обстріл на вогневій - якби трохи зовсім інші ризики!
Будь чесний з собою, ти хочеш піти із армії, тобі там не місце, все решта лірика. https://medium.com/icarus-unbound/when-to-quit-7a4c363ba4ba ask yourself the following question: if I received no money, status, or external good for completing this goal, would I still do it? переклад: Запитай себе: якщо не буду отримувати гроші, статус, або які інші зовнішні блага, чи буду робити те що роблю?
flyman написав:Будь чесний з собою, ти хочеш піти із армії, тобі там не місце, все решта лірика.
Лірика це в нас, а поки головне в Успіха, бо він отам - в армії. Обов'язки всл свої виконує (точніше - функцію всл, бо обов'язків там греблю гати. Да й спочатку їх вивчити треба). І запрошує постійно велкам до себе. У відповідь - тиша або у нас важче)) Так він і не проти ... ротації))
До того ж прохає-то Успіх не так вже й багато. Не грошей чи ще чого. А лише визнати факт несправедливісті отакого розподілу.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 січ, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Може тому що він вже таки чогось навчений, і є більш-менш притертий колектив з боєвим досвідом. А на заміну прийде повний нуль у військовій справі та дисципліні, можливо і без мотивації.
Це причина. Причина ж не відміняє наслідку. Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.