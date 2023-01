Додано: Вів 03 січ, 2023 14:05

Успіх написав: flyman написав: і хто більше пострадав? і хто більше пострадав?

"Страдати" можна по-різному...

І тут, навіть, мова не про те, що ми тут в сирих окопах... тягаємо снаряди... дрова... і не завжди є можливість розігріти тушонку... - коли на ЗУ ходять на низькооплачувану роботу з "обрізаною" зарплатнею і сидять по нанадцять годин без світла... ще й на армію треба старатись щось донатити з цього...

А мова йде про ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ!

Будь чесний з собою, ти хочеш піти із армії, тобі там не місце, все решта лірика.ask yourself the following question: if I received no money, status, or external good for completing this goal, would I still do it?переклад:Запитай себе: якщо не буду отримувати гроші, статус, або які інші зовнішні блага, чи буду робити те що роблю?на гражданці також