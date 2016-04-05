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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3179318031813182
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:47

flyman загинуло нехай 0.01% мирних жителів і 0.5% військовослужбовців. Своє житло покинуло 30% жителів і 100% військовослужбовців. Хто більше постраждав?
І чо флайман не хоче перевестися з категорії більш потсраждалих(на його думку) в категорію менш постраждалих?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:51

  sashaqbl написав:flyman загинуло нехай 0.01% мирних жителів і 0.5% військовослужбовців. Своє житло покинуло 30% жителів і 100% військовослужбовців. Хто більше постраждав?
І чо флайман не хоче перевестися з категорії більш потсраждалих(на його думку) в категорію менш постраждалих?

це вже до будівельника, в нього теж зайнятна арифметика: чим менше українців в Україні, тим вище ВВП на душу населення, чим більше зруйновано, тим ліпше (прийдуть інвестори і репатріації і відбудують по нанотехнологіям), найбільше пострадали олігархи (втратили міліарди, а самий скривджений Ілон Маск), а найменше пенсіонери (як мали 2000 грн пенсії, так і мають)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 січ, 2023 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:57

ДумайТЕ!©

  flyman написав:і хто більше пострадав?

"Страдати" можна по-різному...
І тут, навіть, мова не про те, що ми тут в сирих окопах... тягаємо снаряди... дрова... і не завжди є можливість розігріти тушонку... - коли на ЗУ ходять на низькооплачувану роботу з "обрізаною" зарплатнею і сидять по нанадцять годин без світла... ще й на армію треба старатись щось донатити з цього...
А мова йде про ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ!
Ймовірність попасти під ракетний обстріл на ЗУ і під мінометний, чи будь-який інший обстріл на вогневій - якби трохи зовсім інші ризики!
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Імхо. Партнери зі своїми неквапливими комплексними підходами до усього нарешті роздупляться та нададуть допомогу достатню для визволення усіх територій.

Ну от звільнимо ми всі території, а далі що? ИМХО перемога може бути тільки одна - економічна: вичерпання ЗВР у РФ, девальвація як у 90-і вже тоді признання поразки.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:05

  Успіх написав:
  flyman написав:і хто більше пострадав?

"Страдати" можна по-різному...
І тут, навіть, мова не про те, що ми тут в сирих окопах... тягаємо снаряди... дрова... і не завжди є можливість розігріти тушонку... - коли на ЗУ ходять на низькооплачувану роботу з "обрізаною" зарплатнею і сидять по нанадцять годин без світла... ще й на армію треба старатись щось донатити з цього...
А мова йде про ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ!
Ймовірність попасти під ракетний обстріл на ЗУ і під мінометний, чи будь-який інший обстріл на вогневій - якби трохи зовсім інші ризики!

Будь чесний з собою, ти хочеш піти із армії, тобі там не місце, все решта лірика.
https://medium.com/icarus-unbound/when-to-quit-7a4c363ba4ba
ask yourself the following question: if I received no money, status, or external good for completing this goal, would I still do it?
переклад:
Запитай себе: якщо не буду отримувати гроші, статус, або які інші зовнішні блага, чи буду робити те що роблю?

ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ!

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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:21

  flyman написав:Будь чесний з собою, ти хочеш піти із армії, тобі там не місце, все решта лірика.

Лірика це в нас, а поки головне в Успіха, бо він отам - в армії. Обов'язки всл свої виконує (точніше - функцію всл, бо обов'язків там греблю гати. Да й спочатку їх вивчити треба).
І запрошує постійно велкам до себе.
У відповідь - тиша або у нас важче))
Так він і не проти ... ротації))

До того ж прохає-то Успіх не так вже й багато. Не грошей чи ще чого. А лише визнати факт несправедливісті отакого розподілу.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 03 січ, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:30

  detroytred написав:
  flyman написав:Будь чесний з собою, ти хочеш піти із армії, тобі там не місце, все решта лірика.

Лірика це в нас, а поки головне в Успіха, бо він отам - в армії.
І запрошує постійно велкам до себе.
У відповідь - тиша або у нас важче))
Так він і не проти ... ротації))

Може тому що він вже таки чогось навчений, і є більш-менш притертий колектив з боєвим досвідом.
А на заміну прийде повний нуль у військовій справі та дисципліні, можливо і без мотивації.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:34

  flyman написав:Може тому що він вже таки чогось навчений, і є більш-менш притертий колектив з боєвим досвідом.
А на заміну прийде повний нуль у військовій справі та дисципліні, можливо і без мотивації.

Це причина.
Причина ж не відміняє наслідку.
Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.
detroytred
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