RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 31803181318231833184>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:34

  flyman написав:Може тому що він вже таки чогось навчений, і є більш-менш притертий колектив з боєвим досвідом.
А на заміну прийде повний нуль у військовій справі та дисципліні, можливо і без мотивації.

Це причина.
Причина ж не відміняє наслідку.
Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25834
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:41

Все ж дуже просто!©

  detroytred написав:І запрошує постійно велкам до себе.
У відповідь - тиша або у нас важче))
Так він і не проти ... ротації))

До того ж прохає-то Успіх не так вже й багато. Не грошей чи ще чого. А лише визнати факт несправедливісті отакого розподілу.

І знову - "в яблочко/в десятку!"👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:42

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Може тому що він вже таки чогось навчений, і є більш-менш притертий колектив з боєвим досвідом.
А на заміну прийде повний нуль у військовій справі та дисципліні, можливо і без мотивації.

Це причина.
Причина ж не відміняє наслідку.
Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.

ви про це?
https://www.rbc.ua/ukr/news/rezultaty-vyborov-prezidenta-ukrainy-1543489389.html

Ні. Бо я не заперечую думки Бобуа та Успіха.

І не погоджуюсь, що знаходження Успіха у ЗСУ є наслідком його голосування на виборах.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25834
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це причина.
Причина ж не відміняє наслідку.
Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.

Я думаю, що наявність несправедливості визнає будь-хто, крім зовсім вже неадекватів.
Інше питання - про можливості вирішення цієї несправедливості.
З одного боку, після заяви Резнікова про мавіки - в мене зявилися глибокі сумніви в його адекватності.
З іншого боку - в нас явно недостатньо даних, щоб бачити можливість/неможливість вирішити цю несправедливість.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 853
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:47

  Успіх написав:І знову - "в яблочко/в десятку!"👍

Так Ваша позиція залізобетонна.
Ваша правда правдивіша))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25834
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:48

  Успіх написав:
  flyman написав:і хто більше пострадав?

"Страдати" можна по-різному...
І тут, навіть, мова не про те, що ми тут в сирих окопах... тягаємо снаряди... дрова... і не завжди є можливість розігріти тушонку... - коли на ЗУ ходять на низькооплачувану роботу з "обрізаною" зарплатнею і сидять по нанадцять годин без світла... ще й на армію треба старатись щось донатити з цього...
А мова йде про ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ!
Ймовірність попасти під ракетний обстріл на ЗУ і під мінометний, чи будь-який інший обстріл на вогневій - якби трохи зовсім інші ризики!

недавно смотрел сюжет про наших миномётчиков в Бахмуте, вроде ужас-ужас, говорят обстрелы...а потом показали частный дом, возле которого их миномёт стоит и они живут, а там полноформатные окна-ЦЕЛЫЕ...
мой кум недавно ездил к тёще в Купянск, говорит взрывы слышно по 3 за минуту, пожил привык...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8276
З нами з: 20.11.08
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2700 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь)
Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну?
І так по колу до завершення війни?
(одних і тих же, що виживуть) :?:

Насколько я понимаю, каждый год во время военного положения будут отправлять отпуск один раз в год на 10 суток, а не на месяц, а неиспользованную часть отпуска будут предоставлять после демобилизации и окончания военного положения (может в виде денежной компенсации).
Кстати у нас достаточно массово пошли в 10-дневные отпуска, первые ещё до Нового года пошли.
Кстати некоторые не хотят идти в такие отпуска, если сидишь на боевой сотке отпуск это минус 23 тысячи из премии, говорят, я потерплю, но лучше сыну комп куплю, или жене или маме подарок сделаю.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20049
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
7
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:57

  sashaqbl написав:З іншого боку - в нас явно недостатньо даних, щоб бачити можливість/неможливість вирішити цю несправедливість.

+100
Тому особисто я й не намагаюся обговорювати причини.

Може дійсно неможливо вирішити.
Хоча Бобуа показав, що підрозділ непідготовлених не так і важко перетворився у підготовлених.
Різні задачі, локації ...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25834
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:08

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15988
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2082 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:09

  Дюрі-бачі написав:
  abvertaras написав:підключення Китаю
це реальний початок 3 світової. Їм це треба?

Судячи по їх активній політичній (поки що) підтримці РФ - так.

Конфлікт між третім світом (бріксами та їх сателітами) та золотим мільярдом визрів. Недарма американці весь час повторюють, що Китай - їх головний ворог, а деякі їх політологи вважають помилкою ворожнечу з РФ, яка в результаті максимально зблизилася з Китаєм.
Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19078
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2443 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31803181318231833184>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 477792
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (110)
03.01.2023 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.