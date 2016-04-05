flyman написав:Може тому що він вже таки чогось навчений, і є більш-менш притертий колектив з боєвим досвідом. А на заміну прийде повний нуль у військовій справі та дисципліні, можливо і без мотивації.
Це причина. Причина ж не відміняє наслідку. Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.
flyman написав:Може тому що він вже таки чогось навчений, і є більш-менш притертий колектив з боєвим досвідом. А на заміну прийде повний нуль у військовій справі та дисципліні, можливо і без мотивації.
Це причина. Причина ж не відміняє наслідку. Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.
detroytred написав:Це причина. Причина ж не відміняє наслідку. Обговорюється ж не причина несправедливості, а визнання наявності цієї несправедливості.
Я думаю, що наявність несправедливості визнає будь-хто, крім зовсім вже неадекватів. Інше питання - про можливості вирішення цієї несправедливості. З одного боку, після заяви Резнікова про мавіки - в мене зявилися глибокі сумніви в його адекватності. З іншого боку - в нас явно недостатньо даних, щоб бачити можливість/неможливість вирішити цю несправедливість.
"Страдати" можна по-різному... І тут, навіть, мова не про те, що ми тут в сирих окопах... тягаємо снаряди... дрова... і не завжди є можливість розігріти тушонку... - коли на ЗУ ходять на низькооплачувану роботу з "обрізаною" зарплатнею і сидять по нанадцять годин без світла... ще й на армію треба старатись щось донатити з цього... А мова йде про ЩОДЕННИЙ РИЗИК ЖИТТЯ! Ймовірність попасти під ракетний обстріл на ЗУ і під мінометний, чи будь-який інший обстріл на вогневій - якби трохи зовсім інші ризики!
недавно смотрел сюжет про наших миномётчиков в Бахмуте, вроде ужас-ужас, говорят обстрелы...а потом показали частный дом, возле которого их миномёт стоит и они живут, а там полноформатные окна-ЦЕЛЫЕ... мой кум недавно ездил к тёще в Купянск, говорит взрывы слышно по 3 за минуту, пожил привык...
Успіх написав: Давайте поставимо всі крапки над "і"(це я до всіх звертаюсь) Тобто - через кожен рік війни, солдатів будуть відправляти додому на місяць у відпустку і тоді знову на рік на війну? І так по колу до завершення війни? (одних і тих же, що виживуть)
Насколько я понимаю, каждый год во время военного положения будут отправлять отпуск один раз в год на 10 суток, а не на месяц, а неиспользованную часть отпуска будут предоставлять после демобилизации и окончания военного положения (может в виде денежной компенсации). Кстати у нас достаточно массово пошли в 10-дневные отпуска, первые ещё до Нового года пошли. Кстати некоторые не хотят идти в такие отпуска, если сидишь на боевой сотке отпуск это минус 23 тысячи из премии, говорят, я потерплю, но лучше сыну комп куплю, или жене или маме подарок сделаю.
Судячи по їх активній політичній (поки що) підтримці РФ - так.
Конфлікт між третім світом (бріксами та їх сателітами) та золотим мільярдом визрів. Недарма американці весь час повторюють, що Китай - їх головний ворог, а деякі їх політологи вважають помилкою ворожнечу з РФ, яка в результаті максимально зблизилася з Китаєм. Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.