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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3181318231833184>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І знову - "в яблочко/в десятку

Знайшов у кого справедливість шукати. У Флумана, який як воша глибше в кожух заліз і кричить тобі звідти, як йому важко, а тобі ні, бо ти вже притерся.

Флуману треба ховатись від воєнкома, а тобі ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 03 січ, 2023 15:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:18

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:Ми ж тут. Навіть після століть репресій.
А вони виїхали...

"Вони виїхали" після поразки чергового повстання проти римської імперії.
І їм під страхом смерті було заборонено було проживати в провінції Сирія.


Уявіть, що ми зараз кудись виїхали на пару тисячоліть. Бо ж оце от все.
Ні, не уявляйте. Вже ж виїхали мільони.

Земля ж не має значення. А лише люди.
От як в донбабве -- маси дивних людей, що ненавидять Україну.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:20

  Starikan написав:Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.

Та не буде Китай сваритися з США та Європою, йому це непотрібно
Китаю вигідніше співробітництво, інакше Китаю буде повна торба, суто економічно

І я не думаю, що Китай буде допомагати РФ озброєням. Купувати нафту та газ за невеликий прайс - це так, але не більше
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:22

  Starikan написав:
  Дюрі-бачі написав:
  abvertaras написав:підключення Китаю
це реальний початок 3 світової. Їм це треба?

Судячи по їх активній політичній (поки що) підтримці РФ - так.

Конфлікт між третім світом (бріксами та їх сателітами) та золотим мільярдом визрів. Недарма американці весь час повторюють, що Китай - їх головний ворог, а деякі їх політологи вважають помилкою ворожнечу з РФ, яка в результаті максимально зблизилася з Китаєм.
Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.

Глобалізація - це об'єктивний неминучий процес.
Антиглобалістичні дії є чисто суб'єктивними, егоїстичними заходами по захисту свого ринку, своєї влади, свого способу життя, культури і т.д.

Зіткнення неминуче...
Питання лише до якого рівня оті "захисники" дійдуть, наважаться.

Заради своїх егоїстичних цілей ці захисники знехтують будь-яким торговим та економічним партнерством, як Ви кажете.
Тому готують свій власний інет, юань і т.д.

Надія тільки на розпад аля СРСР.
Вкотре: Мортимер -- попереду чекають тільки Темні століття))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:22

  flyman написав:
  sashaqbl написав:flyman загинуло нехай 0.01% мирних жителів і 0.5% військовослужбовців. Своє житло покинуло 30% жителів і 100% військовослужбовців. Хто більше постраждав?
І чо флайман не хоче перевестися з категорії більш потсраждалих(на його думку) в категорію менш постраждалих?

це вже до будівельника, в нього теж зайнятна арифметика: чим менше українців в Україні, тим вище ВВП на душу населення, чим більше зруйновано, тим ліпше (прийдуть інвестори і репатріації і відбудують по нанотехнологіям), найбільше пострадали олігархи (втратили міліарди, а самий скривджений Ілон Маск), а найменше пенсіонери (як мали 2000 грн пенсії, так і мають)
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше..
Тому в мене запитьання
Муха - ти дурень чи брехло?
Чи обоа в одному флаконі?

Пояснюю
Коли педераційники які користуються різними методичками
Одні кричать що в Україні менше 30 млн населення
А другі кричать що ВВП на душу треба рахувати як ВВП/42 млн...

То Будівельник завжди зауважував
Труси чи хрестик...
Якщо 30 млн то ВВП /30 млн = на душу...
Але тоді виходило ВВП на душу в 1,4рази більше...

Але мухи в цоколях як харчувались фекаліями - так і харчуються...а стати розумним споживаючи фекалії - точно не вийде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:24

  Bobua написав:
  sashaqbl написав:
  Bobua написав:Ми ж тут. Навіть після століть репресій.
А вони виїхали...

"Вони виїхали" після поразки чергового повстання проти римської імперії.
І їм під страхом смерті було заборонено було проживати в провінції Сирія.


Уявіть, що ми зараз кудись виїхали на пару тисячоліть. Бо ж оце от все.
Ні, не уявляйте. Вже ж виїхали мільони.

Земля ж не має значення. А лише люди.
От як в донбабве -- маси дивних людей, що ненавидять Україну.

Що ви намагаєтесь сказати? Незрозуміло
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
Всерьоз обговорювати фантазії успіха- це себе не поважати...
1 Перша і Друга світові війни - солдати служать за їжу/цигарки/одяг...
В порівнянні з сьогоднішніми -то виходить це було не справедливо
2 Добре, відволічемось від війни і перейдемо на цивілку..
Був шахтар , де 1ммлн тон видобутого вугілля=1смерть під завалом..
Шахтарі отримували в середньому в три рази більше ніж середня по Державі -це також не справедливо..адже селяни працюють не менше, а інженери думають не гірше)
3 Сьогоднішній варіант
В Державі є 100 000 разів в місяць заплатити по 100 000 грн....при цьому тільки 1% з отримавших загине...
А є 1000 дітей які не доживуть до року бо їх родина не зможе знайти 100 000на укол....

Будемо порівнювати річну зарплату Успіха на передку з 12 гарантованими смертями дітей( бо Держава зібрала податки з населення і дала успіху..але при цьому не змогла ж стільки ж дати дітям)?

Питання
може успіх заткнеться?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:34

  budivelnik написав:Питання
може успіх заткнеться?

За стільки років не заткнувся - навряд чи потішить...
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:загинуло нехай 0.01% мирних жителів і 0.5% військовослужбовців.

Боюсь, що % загиблих суттєво вищий, наприклад, десь такий:
Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха опублікувала дані про те, скільки спортсменів та тренерів захищають Україну зі зброєю в руках. За її даними, таких є понад 3 тисячі осіб.
"Щонайменше 189 спортсменів загинуло. Вічна пам’ять полеглим, помстимося за кожне втрачене життя"
https://sport.24tv.ua/189-sportsmeniv-z ... i_n2228064

Я знаю ще деякі точні цифри по ОТГ мобілізованих та загиблих з їх числа, то там така ж пропорція.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Я знаю ще деякі точні цифри по ОТГ мобілізованих та загиблих з їх числа, то там така ж пропорція.

Можливо, я зараз не хочу вдаватися в деталі цифр... В будь-якому разі процент суттєво вищий, ніж серед цивільних.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 03 січ, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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