Знайшов у кого справедливість шукати. У Флумана, який як воша глибше в кожух заліз і кричить тобі звідти, як йому важко, а тобі ні, бо ти вже притерся.
Флуману треба ховатись від воєнкома, а тобі ні.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 15:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Знайшов у кого справедливість шукати. У Флумана, який як воша глибше в кожух заліз і кричить тобі звідти, як йому важко, а тобі ні, бо ти вже притерся.
Флуману треба ховатись від воєнкома, а тобі ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 03 січ, 2023 15:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:18
Уявіть, що ми зараз кудись виїхали на пару тисячоліть. Бо ж оце от все.
Ні, не уявляйте. Вже ж виїхали мільони.
Земля ж не має значення. А лише люди.
От як в донбабве -- маси дивних людей, що ненавидять Україну.
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:20
Та не буде Китай сваритися з США та Європою, йому це непотрібно
Китаю вигідніше співробітництво, інакше Китаю буде повна торба, суто економічно
І я не думаю, що Китай буде допомагати РФ озброєням. Купувати нафту та газ за невеликий прайс - це так, але не більше
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:22
Глобалізація - це об'єктивний неминучий процес.
Антиглобалістичні дії є чисто суб'єктивними, егоїстичними заходами по захисту свого ринку, своєї влади, свого способу життя, культури і т.д.
Зіткнення неминуче...
Питання лише до якого рівня оті "захисники" дійдуть, наважаться.
Заради своїх егоїстичних цілей ці захисники знехтують будь-яким торговим та економічним партнерством, як Ви кажете.
Тому готують свій власний інет, юань і т.д.
Надія тільки на розпад аля СРСР.
Вкотре: Мортимер -- попереду чекають тільки Темні століття))
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:22
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше..
Тому в мене запитьання
Муха - ти дурень чи брехло?
Чи обоа в одному флаконі?
Пояснюю
Коли педераційники які користуються різними методичками
Одні кричать що в Україні менше 30 млн населення
А другі кричать що ВВП на душу треба рахувати як ВВП/42 млн...
То Будівельник завжди зауважував
Труси чи хрестик...
Якщо 30 млн то ВВП /30 млн = на душу...
Але тоді виходило ВВП на душу в 1,4рази більше...
Але мухи в цоколях як харчувались фекаліями - так і харчуються...а стати розумним споживаючи фекалії - точно не вийде.
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:24
Що ви намагаєтесь сказати? Незрозуміло
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всерьоз обговорювати фантазії успіха- це себе не поважати...
1 Перша і Друга світові війни - солдати служать за їжу/цигарки/одяг...
В порівнянні з сьогоднішніми -то виходить це було не справедливо
2 Добре, відволічемось від війни і перейдемо на цивілку..
Був шахтар , де 1ммлн тон видобутого вугілля=1смерть під завалом..
Шахтарі отримували в середньому в три рази більше ніж середня по Державі -це також не справедливо..адже селяни працюють не менше, а інженери думають не гірше)
3 Сьогоднішній варіант
В Державі є 100 000 разів в місяць заплатити по 100 000 грн....при цьому тільки 1% з отримавших загине...
А є 1000 дітей які не доживуть до року бо їх родина не зможе знайти 100 000на укол....
Будемо порівнювати річну зарплату Успіха на передку з 12 гарантованими смертями дітей( бо Держава зібрала податки з населення і дала успіху..але при цьому не змогла ж стільки ж дати дітям)?
Питання
може успіх заткнеться?
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:34
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Боюсь, що % загиблих суттєво вищий, наприклад, десь такий:
Я знаю ще деякі точні цифри по ОТГ мобілізованих та загиблих з їх числа, то там така ж пропорція.
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можливо, я зараз не хочу вдаватися в деталі цифр... В будь-якому разі процент суттєво вищий, ніж серед цивільних.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 03 січ, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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