Додано: Вів 03 січ, 2023 15:31

detroytred написав: Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.

Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.

Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати. Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.

Всерьоз обговорювати фантазії успіха- це себе не поважати...1 Перша і Друга світові війни - солдати служать за їжу/цигарки/одяг...В порівнянні з сьогоднішніми -то виходить це було не справедливо2 Добре, відволічемось від війни і перейдемо на цивілку..Був шахтар , де 1ммлн тон видобутого вугілля=1смерть під завалом..Шахтарі отримували в середньому в три рази більше ніж середня по Державі -це також не справедливо..адже селяни працюють не менше, а інженери думають не гірше)3 Сьогоднішній варіантВ Державі є 100 000 разів в місяць заплатити по 100 000 грн....при цьому тільки 1% з отримавших загине...А є 1000 дітей які не доживуть до року бо їх родина не зможе знайти 100 000на укол....Будемо порівнювати річну зарплату Успіха на передку з 12 гарантованими смертями дітей( бо Держава зібрала податки з населення і дала успіху..але при цьому не змогла ж стільки ж дати дітям)?Питанняможе успіх заткнеться?