|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:45
Starikan написав:
Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.
А навіщо Росії було все це починати? Є, звісно, певні світоглядні розбіжності, але на них накладається пропаганда і амбіції певних осіб.
Не забуваємо, що Сі замість диктатури партії встановив, фактично, одноосібну диктатуру...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 853
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:47
budivelnik написав: detroytred написав:
Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
Всерьоз обговорювати фантазії успіха- це себе не поважати...
1 Перша і Друга світові війни - солдати служать за їжу/цигарки/одяг...
В порівнянні з сьогоднішніми -то виходить це було не справедливо
2 Добре, відволічемось від війни і перейдемо на цивілку..
Був шахтар , де 1ммлн тон видобутого вугілля=1смерть під завалом..
Шахтарі отримували в середньому в три рази більше ніж середня по Державі -це також не справедливо..адже селяни працюють не менше, а інженери думають не гірше)
3 Сьогоднішній варіант
В Державі є 100 000 разів в місяць заплатити по 100 000 грн....при цьому тільки 1% з отримавших загине...
А є 1000 дітей які не доживуть до року бо їх родина не зможе знайти 100 000на укол....
Будемо порівнювати річну зарплату Успіха на передку з 12 гарантованими смертями дітей( бо Держава зібрала податки з населення і дала успіху..але при цьому не змогла ж стільки ж дати дітям)?
Питання
може успіх заткнеться?
Без проблем. Є і така правда.
Але Успіх пропонує: давайте я теж буду сплачувати податки, а хтось інший піде в окоп.
Й волає на відповідь.
У відповідь що? Тиша...
Або накшалт -- ти там ефективніший.
Тобто пріоритет - ефективність.
Але мову-то він веде виключно про справедливість.
Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д.
Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25834
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:47
Цифра до всіх , хто в формі, справді невисока.
Але по категоріям.. Наприклад серед піхотних підрозділів переднього краю на порядок більше. У арти на фронті а не в Десні на полігоні, теж доволі високий.
Ну коротше.
Але Долярчика справді забагато. Якщо це ситуативне скіглення, то ладно. На всіх находить інколи. Але щоб це не стало постійним.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 1913 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|110295
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|477792
|
|
|1
|4541
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|