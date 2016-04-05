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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3181318231833184
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Не розумію до кінця, навіщо Китаю сваритися з їх найбільшими торговими і економічними партнерами (США та Європою), але поки що виходить так. Фактично це антигобалізаційна політика.

А навіщо Росії було все це починати? Є, звісно, певні світоглядні розбіжності, але на них накладається пропаганда і амбіції певних осіб.
Не забуваємо, що Сі замість диктатури партії встановив, фактично, одноосібну диктатуру...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Успіх вказує, що шар суспільства -- вояки, сплачують найбільше.
Й намагається розглянути це з точки зору не Генштабу, а справедливості.
Підкреслюючи, що грошовим забезпеченням перекіс не компенсувати.
Всерьоз обговорювати фантазії успіха- це себе не поважати...
1 Перша і Друга світові війни - солдати служать за їжу/цигарки/одяг...
В порівнянні з сьогоднішніми -то виходить це було не справедливо
2 Добре, відволічемось від війни і перейдемо на цивілку..
Був шахтар , де 1ммлн тон видобутого вугілля=1смерть під завалом..
Шахтарі отримували в середньому в три рази більше ніж середня по Державі -це також не справедливо..адже селяни працюють не менше, а інженери думають не гірше)
3 Сьогоднішній варіант
В Державі є 100 000 разів в місяць заплатити по 100 000 грн....при цьому тільки 1% з отримавших загине...
А є 1000 дітей які не доживуть до року бо їх родина не зможе знайти 100 000на укол....

Будемо порівнювати річну зарплату Успіха на передку з 12 гарантованими смертями дітей( бо Держава зібрала податки з населення і дала успіху..але при цьому не змогла ж стільки ж дати дітям)?

Питання
може успіх заткнеться?

Без проблем. Є і така правда.

Але Успіх пропонує: давайте я теж буду сплачувати податки, а хтось інший піде в окоп.
Й волає на відповідь.
У відповідь що? Тиша...
Або накшалт -- ти там ефективніший.

Тобто пріоритет - ефективність.
Але мову-то він веде виключно про справедливість.

Вже не кажучи про несправедливість обрання вояком саме його, а не якогось неробу і т.д.
Який до того ж зараз отримує гуманітарку, сплати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:47

Цифра до всіх , хто в формі, справді невисока.
Але по категоріям.. Наприклад серед піхотних підрозділів переднього краю на порядок більше. У арти на фронті а не в Десні на полігоні, теж доволі високий.
Ну коротше.
Але Долярчика справді забагато. Якщо це ситуативне скіглення, то ладно. На всіх находить інколи. Але щоб це не стало постійним.
Hotab
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